Sončna Pokljuka brez slovenskih žarkov

POKLJUKA – Sonce nad Pokljuko je v soboto dajalo toploto, termometer se je povzpel kar na 12 stopinj Celzija, in občutek zimske plaže. Biatlonci in biatlonke so se za točke svetovnega pokala kopali v znoju, za slovenski tabor pa ni bilo žarkov zelo dobrih uvrstitev. Klemen Bauer je namreč v zasledovalni tekmi na 12,5 km z 12. mesta po sprintu, to je bil slovenski vrhunec Pokljuke, nazadoval na 41. in ostal brez novih točk. Zgrešil je kar šest strelov, na prvem postanku stoje je moral kar trikrat v kazenski krog. Zmagal je, kdo drug kot Francoz Martin Fourcade (30:27,4, ni zgrešil strela), za njim se je na drugo mesto v finišu prebil Emil Hegle Svendsen iz Norveške, za zmagovalcem je zaostal za šest sekund, Rus Anton Šipulin je bil na tretjem mestu od Fourcada počasnejši še za dve desetinki sekunde več. Bauer je v cilj prišel skoraj štiri minute, 3:57,4, počasneje od vodilnega v svetovnem pokalu. »Po domače povedano sem ga polomil, in to kar konkretno. Na enem streljanju je vse splavalo po vodi. To se zgodi, če le delček sekunde ni tiste prave zbranosti in namesto petih tarč padeta le dve. Po dveh streljanjih, ko sem zgrešil dve tarči, sem bil še vedno v dobrem položaju, tam nekje na mestih od 15. do 20. A preprosto sem po mojem želel vse preveč hitro zaključiti in nato se je dogodilo to, kar se je. Na progi mi je bilo precej težje kot dan prej na sprintu, pa menim, da tudi drugim, vsaj kolikor sem videl. Ne vem, morda je bilo res tako toplo, da je smučina postala počasnejša. Tudi utrujenost se mi je poznala, a je bilo za vse enako. Sem kar razočaran, bolj ko ne jezen, ker je bilo izhodišče pred zasledovalno tekmo res dobro. V biatlonu se karte lahko zelo hitro premešajo, to smo videli, nimamo kaj. Gremo naprej z dvignjeno glavo, drugega nam ne preostane,« je bil Klemen Bauer po svojem nastopu iskreno kritičen.

