Šok: Ilka Štuhec prva na smuku v Lake Louisu!

LAKE LOUISE – Ilka Štuhec je na smuku v Lake Louisu s številko 29 prvič zmagala v svetovnem pokalu. Drugo mesto je osvojila Italijanka Sofia Goggia (+ 0,22), tretje pa Švedinja Kajsa Kling (+ 0,31).

Očitno se nam za slovensko smučanje po Tini Maze ni treba bati. Šestindvajsetletna Mariborčanka je ugnala vso konkurenco na petkovem prvem smuku v sezoni za svojo prvenstveno zmago na tekmah najvišje mednarodne ravni.

Izidi smuka v Lake Louisu 1. Ilka Štuhec (Slo) 1:45,48

2. Sofia Goggia (Ita) 1:45,70 +0,22

3. Kajsa Kling (Šve) 1:45,79 +0,31

4. Lara Gut (Švi) 1:46,17 +0,69

5. Viktoria Rebensburg (Nem) 1:46,45 +0,97

6. Stacey Cook (ZDA) 1:46,54 +1,06

7. Stephanie Venier (Avt) 1:46,86 +1,38

7. Johanna Schnarf (Ita) 1:46,86 +1,38

9. Laurenne Ross (ZDA) 1:47,02 +1,54

10. Edit Miklos (Mad) 1:47,07 +1,59



Štuhčeva bo na sobotnem drugem smuku, ki se bo začel drevi ob 20.30 po slovenskem času, na tem prizorišču prvič nastopila oblečena v rdečo majico vodilne smukačice.

Nanjo je pozabil celo režiser TV-prenosa

Edina slovenska predstavnica na tekmah v Kanadi je nastopila s startno številko 29 in v celoti izkoristila dobre razmere na progi ter presenetila vse, še najbolj režiserje prenosa, ki so z zamudo predvajali nastop nove slovenske članice kluba zmagovalk v svetovnem pokalu.

Nenadejani rezultat je nekoliko presenetil tudi zmagovalko samo: "Želela sem odpeljati dobro, dati vse od sebe. Ko pa sem prišla v cilj in videla to številko 1, zeleni napis, prednost, sem si mislila: res svetovno. Res fajn."

Prej največ do četrtega mesta

Odlična Štajerka je bila pred letošnjim Lake Louisom najboljša četrta pred tremi leti na superveleslalomu v Beaver Creeku, v smuku pa je lani marca v Garmisch-Partenkirchnu osvojila peto mesto. Decembra 2011 je bila na smuku v Lake Louisu šesta.

Štuhčeva je ubrala najhitrejšo linijo, slavila je s časom 1:45,48 minute, ter v svoji najboljši predstavi v karieri vodila od starta do cilja. Ob prihodu v cilj je za 22 stotink sekunde prehitela takrat vodilno Italijanko Sofio Goggio za prevzem vodstva in zmagoslavni prvenec. Švedinja Kajsa Kling, ki je za Slovenko zaostala 31 stotink sekunde, je tekmo končala na tretjem mestu.

Odlične poletne priprave so se obrestovale. Štuhčeva, ki tekmuje s samostojno ekipo, v kateri niti vodi njena mama Darja Črnko, je priprave opravila s člani slovenske moške smukaške ekipe v čilski La Parvi in novembra v kanadski Nakiski. Pogumno je nastopila tudi na uradnih treningih smuka v Lake Louisu, ko je bila na dveh od treh sedma.

Vesel začetek sezone

Začetek sezone svetovnega pokala alpskih smučark v hitrih disciplinah je tako imel sila presenetljiv razplet, za slovenske ljubitelje belega cirkusa z zelo srečnim koncem. Odsotnost poškodovane ameriške smukaške kraljice Lindsey Vonn, serijske zmagovalke v Lake Louisu, so izkoristile tekmovalke z višjimi startnimi številkami. Tako Štuhčeva kot Goggia še nista stopili na smukaške stopničke, obe sta startali po prvi dvajseterici, s startnima številkama 29 in 28. Goggia je bila pred tem tretja na veleslalomu v Killingtonu.

Ob novi slovenski zmagovalki svetovnega pokala je v petek zelo dobro nastopil še en Mariborčan. Boštjan Kline je sezono v hitrih disciplinah odprl s petim mestom na superveleslalomu v francoskem Val d'Iseru.

Tina Weirather iz Liechtensteina je odprla prvi smuk v sezoni ter progo prevozila s časom 1:47,21 minute. Madžarka Edit Miklos s startno številko 6 je njen čas popravila za 14 stotink sekunde. Nato je pri številki 7 sledil nastop Švicarke Lare Gut, ki je postavila nov najhitrejši čas, v cilj je prišla s prednostjo kar devetih desetink. A Gutova kljub izvrstni vožnji ni stopila na zmagovalni oder.

Treba je bilo počakati na startno številko 17. To je nosila 27-letna Švedinja Kasja Kling, ki je prepričljivo ubrala do takrat najhitrejšo linijo ter prevzela vodstvo z naskokom 38 stotink sekunde, Gutovo pa potisnila na takrat drugo mesto. Švedinja v smuku še ni imela stopničk. Pred tem je edine stopničke osvojila pred tremi leti z drugim mestom na superveleslalomu v St. Moritzu.

Američanka vodi

Aktualna lastnica velikega kristalnega globusa Gutova se je tako morala zadovoljiti s četrtim mestom. Švicarka je prav tako zdrsnila z drugega mesta v skupnem seštevku. Po novem je šesta skupno.

Mikaela Shiffrin ostaja na vrhu razvrstitve v skupnem seštevku svetovnega pokala. Američanka se je v novi sezoni odločila nastopati v vseh disciplinah, v smuku je tako vpisala 18. mesto, že pred tem pa si je Shiffrinova nabrala dovolj zaloge z zmagama na slalomih v Leviju in Killingtonu ter drugim in petim mestom na veleslalomih v Söldnu in Killingtonu. Vsega skupaj ima 338 točk, na drugem mestu skupno je po novem presenetljivo Italijanka Goggia, ki ima 153 točk zaostanka za vodilno Američanko ter 35 točk več od Gutove.

V soboto vsi pred zaslone!

V Lake Louisu bo v soboto na sporedu še en smuk, na katerem bo z rdečo majico vodilne prvič nastopila Štuhčeva. V nedeljo bo na sporedu še superveleslalom.