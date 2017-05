Sobota dan D v Parizu: risi spet nad Beloruse

PARIZ – Potem ko so slovenski hokejisti v torek izgubili tekmo 3. kroga na svetovnem prvenstvu v Parizu, je bolj ali manj jasno, da jih glavna tekma za obstanek v elitni diviziji čaka v soboto, ko se bodo pomerili z Belorusijo. Seveda, če pred tem risi ne bi čudežno opravili z velesilama Finsko (včeraj) in/ali Češko (jutri, v petek).



Izbranci selektorja Nika Zupančiča imajo po treh krogih na svojem računu eno točko, ki so jo v 1. krogu odščipnili Švici po čudežnem zasuku z 0:4 do 4:4 v rednem delu dvoboja, sledil je poraz po izvajanju kazenskih strelov.



Potem smo videli pričakovan poraz proti Kanadi (2:7) in nepričakovan prepričljiv poraz proti Norveški (1:5), proti kateri so si Slovenci tekmo uničili že v prvi tretjini, ki so jo izgubili z 0:3.



»Ne bom govoril o posameznikih, toda polovica ekipe ni bila pripravljena na to, kar se je dogajalo na ledu. Fantje bodo morali razčistiti pri sebi in prevzeti odgovornost. Jaz sem prvi, ki prevzemam odgovornost za vse, kar se dogaja z reprezentanco na tem svetovnem prvenstvu, toda tudi fantje bodo morali prevzeti svoj del in kaj spremeniti pred naslednjimi tekmami,« je na gumb za alarm v glavah igralcev pritisnil selektor Nik Zupančič. Zagotovo je na isti valovni dolžini s kapetanom Janom Muršakom: »Če realno pogledamo, že od začetka turnirja ne igramo najbolje. Če ne bomo igrali kot ekipa, če ne bo vsak igralec prispeval, kar mora, in še dodal nekaj ekstra, bomo težko premagali kogar koli. Na koncu koncev se mora ekipa boriti. Če daš vse od sebe, pride tudi nekaj sreče. Vsak igralec se mora pogledati v ogledalo in se vprašati, ali je res storil vse, kar je bilo v njegovi moči, da je pomagal ekipi.«



V vrstah risov vlada precej negotovosti. O tem govorijo tudi besede vratarja Gašperja Krošlja: »Težko rečem, kaj je narobe. Morda imamo tremo, strah pred čim, morda nismo več takšni avtsajderji kot nekdaj, da bi lahko igrali povsem sproščeno. Včasih nismo imeli kaj izgubiti in smo igrali, kot smo. Zdaj pa nas vsi jemljejo resno, vključno z nami samimi. Vemo, da lahko zmagujemo. Mogoče je v tem razlika.«



Belorusija je v prvih treh krogih izgubila s Finsko (2:3), Češko (1:6) in Kanado (0:6), včeraj je igrala s Švico, jutri jo čaka obračun s Francijo, potem pa je na vrsti Slovenija, ki jim je septembra sredi Minska zagrenila življenje z zmago na olimpijskih kvalifikacijah. Ko bi se le ponovila zgodovina v Parizu …