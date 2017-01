Snežni kralj Sljemena je Manfred Mölgg

ZAGREB – Italijan Manfred Mölgg je zmagovalec četrtega slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v tej sezoni. Drugo mesto na zahtevni tekmi na zagrebškem Sljemenu je pripadlo Nemcu Felixu Neureutherju (+0,72), Norvežan Henrik Krisotoffersen (+0,77) pa je bil tretji.

Potem, ko je v prvi vožnji močno snežilo, je finale potekal ob zelo močnem vetru na meji regularnosti. V vetrni loteriji med sunki burje se je najbolje znašel 34-letni italijanski veteran Mölgg, peti po prvi vožnji, ki je prišel do svoje tretje zmage v svetovnem pokalu, prve po februarju 2009. Vse tri zmage ima v slalomu.

Mölgga so po tekmi, kot se za kralja spodobi, posadili na prestol in mu na glavo nadeli krono ter ga odeli v kraljevski plašč. Nebo nad ciljno areno je razsvetlil tudi ognjemet. Je pa imel nekaj preglavic pri kraljevskem opravilu, med odpiranjem steklenice s penino. Zamaška nikakor ni mogel odviti, pomagal mu je tudi Neureuther pa ni šlo, nato je prišel še sloviti Alberto Tomba, pa je bil zamašek še vedno v steklenici. A se je vztrajnost izplačala in zamašek se je le vdal pod Mölggovo roko.

»Neverjetno, da mi je uspelo po osmih letih končno biti na prvem mestu. Bila je težka tekma, a mislim, da so bili pogoji za vse enaki. Spremljale so nas zelo težke razmere, sneženje, veter, zmaga v Zagrebu je zelo posebna zame. Upam, da se bo nadaljeval niz uvrstitev na stopničke, na pripravah sem bil hiter in dober, zdaj pa je napočil dan, ko sem zmagal. Zelo sem vesel,« je dejal Mölgg, ki je, njegova sestra Manuela je tudi sijajna smučarka, v letošnji sezoni uprizoril vrnitev po težavah s poškodbami.

V finalu sta klonila pod pritiskom in sta odstopila tako Avstrijec Manuel Feller, s startno številko 21 nepričakovani vodilni po prvi vožnji, in Američan Mark Engel, ki je s startno številko 45 vpisal tretji čas prve vožnje.

Francoz Julien Lizeroux, drugi po prvi vožnji, je bil na koncu samo deveti. Prvič v tej sezoni na zmagovalnem odru ni bilo Avstrijca Marcela Hirscherja, zmagovalca uvodnega slaloma v Leviju in dvakrat drugega. Kristoffersen, ki je osvojil naslednja dva slaloma, je bil tokrat na najnižji stopnički. Norvežan bo na prvo zmago na Sljemenu moral še počakati.

Trikratni snežni kralj Sljemena Hirscher še naprej vodi v skupnem seštevku s 753 točkami, 271 točk manj ima na drugem mestu Norvežan Kjetil Jansrud, ki slalomov ne vozi, Francoz Alexis Pinturault, ki je ostal brez uvrstitve, pa ima na tretjem mestu skupno 288 točk manj.

V posebnem slalomskem seštevku ima Hirscher (300 točk) 40 točk več od Kristoffersna (260), tretji je Mölgg (-54), ki je prekinil kar osem let dolgo sušo, ko ni okusil slasti zmage. Italijan je drugi najstarejši zmagovalec, katere od slalomskih tekem svetovnega pokala. Rekord najstarejšega slalomskega zmagovalca še vedno drži Avstrijec Mario Matt, ki je bil 34 dni starejši od Mölgga, ko je decembra 2013 zmagal v Val d'Iseru.