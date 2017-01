Smuk: obračun Ilke Štuhec in Lindsey Vonn

ZAUCHENSEE – Alpske smučarke v Zauchenseeju so imele precej veliko smolo z vremenom, kajti ni jim uspelo opraviti niti enega obveznega treninga smuka kljub trem poskusom. Izjalovil se je tudi načrt, da bi trening opravile v soboto ter se nato pomerile na smukaški preizkušnji za točke svetovnega pokala.

Ker je vremenska napoved za nedeljo nekoliko ugodnejša, so se odločili, da bodo za nedeljo sprva napovedano alpsko kombinacijo odpovedali, namesto nje pa vseeno poskušali izpeljati najprej uradni trening smuka, z začetkom ob 9.30, in nato še smuk za svetovni pokal alpskih smučark, ki naj bi se začel ob 12.15.

Na startu treninga in nato smuka so tri Slovenke, in sicer v rdečo majice vodilne v smukaškem seštevku oblečena Ilka Štuhec, zmagovalka prvih treh smukov, s startno številko pet, Maruša Ferk (42) in Vanja Brodnik (51).