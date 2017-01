Smuk: boj Ilke Štuhec in Lindsey Vonn odpovedan

ZAUCHENSEE – Avstrijski organizatorji smuka za svetovni pokal so izgubili boj z vremenom. Zaradi slabih vremenskih razmer, sneženja in slabe vidljivosti so v Zauchenseeju odpovedali smukaški trening ter s tem tudi za danes načrtovani specialni smuk. Na startu treninga in tekme so bile tri Slovenke Ilka Štuhec, Maruša Ferk in Vanja Brodnik.

V avstrijskem Zauchenseeju sta zaradi obilnega sneženja odpadla oba treninga. Odločili so se, da sporeda tekmovanja, v nedeljo je načrtovana kombinacija, ne bodo spreminjali, temveč bodo poskušali pred napovedanim smukom izpeljati trening, da bodo zadostili pravilom in da bodo tekmovalke tako dobile priložnost spoznati se s progo. A je bila narava močnejša. Mednarodna smučarska zveza (Fis) bo naknadno sporočila odločitev o usodi četrtega smuka za točke svetovnega pokala alpskih smučark v tej sezoni. Na nedeljskem sporedu ostaja alpska kombinacija s superveleslalomom z začetkom ob 9.30 in slalomom z začetkom ob 12.15.