Smučke še na poti iz Čila

MARIBOR – Nove sezone na belih poljanah se veseli 25-letna Mariborčanka Ilka Štuhec, za katero je večji del priprav. V teh dneh opravlja s trenerjem Markom Borkom še enega zadnjih paketov vadbe za fizično pripravljenost. Sledila bo vrnitev na sneg, a še ne takoj. Ne da ne bi hotela na sneg, še manj to, da ga ne bi bilo dovolj. Ilka namreč nima smuči! Izgubile so se nekje na poti iz Čila do Slovenije, kamor je pripotovala pred 13 dnevi. O dilcah za zdaj še ni ne duha ne sluha.

Mikavni hrbet Ilka Štuhec je v minulih tednih zablestela s fotografijo, ki jo je objavila na instagramu . Na čilskem soncu je razglalila svoj hrbet. Mnogi se sprašujejo, ali bo v tem ritmu nadaljevala. »Pri meni se to zgodi vse spontano,« je na naše vprašanje, kdaj sledi nova epizoda, odvrnila Ilka.

»Upam, da ne plavajo kje v morju,« je v šaljivem slogu dejala Ilka, ki srčno upa, da bo oprema v prihodnjih dneh le prispela in da bo nadaljevala po začrtani poti. »Počutim se zelo dobro. V Čilu smo delali izvrstno, podobno je s kondicijo. Vsi komaj čakamo, da se sezona decembra zares začne,« precej optimistično pogleduje proti novim izzivom. Na južni polobli je vadila mesec dni. Uvodna dva tedna je bila sama z ekipo (trener Grega Koštomaj, fizioterapevtka Anja Šešum in serviserka trenerka mama Darja), potem se je za 14 dni pridružila slovenski moški ekipi. »Najprej smo naredili osnove, dobro smo izkoristili ta čas, bivali pa smo v precej ugodnem resortu. Sledila je selitev, v La Parvi smo imeli s fantovsko ekipo super razmere za delo. Vadili smo tehniko, potem različne postavitve. Bila sem v plusu, saj so toliko boljši od mene, zato sem precej odnesla od te skupne vadbe,« poudarja Ilka, ki se pohvali, da se je veliko naučila od fantov, ki niso skoparili z nasveti. Nekaj treninga je šlo na račun testa opreme in novih nastavitev. Po vrnitvi iz mrzlih južnih krajev si je Ilka privoščila krajši dopust na hrvaški obali. Ko bodo prišle smuči, bo z ekipo odšla na Stelvio, kjer bo nadaljevala vadbo z moško ekipo hitrih disciplin. »V novi sezoni ne bom vozila le hitrih disciplin, ampak tudi kakšen veleslalom. Tale v Söldnu je na programu prehitro in še prezahteven je zame,« je priznala 25-letnica, ki si želi igrati pomembno vlogo v svetovnem pokalu. Veseli se svetovnega prvenstva februarja v St. Moritzu, vendar mu ne bo podrejala celotne sezone. Nase želi z dobrimi vožnjami opozarjati že od decembra naprej. »Zdrava sem, s pomočjo fizioterapevtke Anje pa smo sproti odpravljali majhne težave,« je optimistična Štuhčeva.