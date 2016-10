Smučarski svet čaka odločitev Tine Maze

V soboto se v Söldnu začne nova sezona alpskega smučanja, ki jo večina tekmovalk in tekmovalcev nestrpno pričakuje. Ena lastovka še ne prinese pomladi, a kljub temu rezultatov in izkupička iz Söldna ne gre zanemariti. Dobra uvrstitev po navadi da novih moči, slabša pa pripomore k dodatni zagnanosti. V slovenskem taboru ne bo nič drugače, prva bodo na progi dekleta. Trener Denis Šteharnik je na preglednih treningih izbral ekipo. V lov na točke grejo Ana Drev, Tina Robnik, Katarina Lavtar in Ana Bucik. Kot je to pogosto v zadnjih letih, bodo nekatere smučarke uvod izpustile. Tokrat bodo manjkale Američanka Lindsey Vonn, Avstrijka Anna Veith in Nemka Viktoria Rebensburg. »Priprave so uspele, tekmovalke in trenerski, podporni tim je dal vse od sebe, da smo maksimalno izkoristili dane razmere,« pove trener Denis Šteharnik, ki je do torka z ekipo treniral na Möltallu, danes pa so že v Söldnu. »Smučarke so v dobri formi, a še ne v optimalni, to se bo zgodilo v nadaljevanju sezone. Želim si, da bi na tekmi pokazale vožnje s treninga. Če bo tako, se bomo lahko veselili dobrih rezultatov,« je optimistično razpoložen Šteharnik. Vesel je, ker so pred dnevi lahko naredili nekaj treningov prav na progi v Söldnu. Proga ni bila polita, zato niti ne ledena, a je šef slovenske ženske smučarske stroke prepričan, da bo to Ani Drev in sotekmovalkam prišlo še kako prav. »Ana se počuti dobro,« še izvemo, da pred sobotno tekmo prva dama slovenskega smučanja v prejšnji sezoni ne čuti nervoze ali napetosti. »Če želim biti uspešna v skupnem seštevku veleslaloma, moram točke zbirati od prve tekme,« napoveduje Drevova, ki se ohrabrena z lansko sezono potiho spogleduje z lovom na mali kristalni globus.



Na prizorišču uspeha



V teh dneh se v smučarskih logih vse vrti okoli Tine Maze in njene odločitve o morebitnem tekmovalnem reaktiviranju, ki jo bo razkrila na drevišnji novinarski konferenci prav v Söldnu. Korošica se je zavila v molk, svetovna športna javnost pa čaka bel dim, ki se bo pokazal nad avstrijskim ledenikom. Kako se bo Korošica odločila, ni težko napovedati. Možnosti sta bolj ali manj le dve: ali se bo zavoljo osebnih razlogov odločila za nepreklicen in takojšen konec športne poti ali pa bo smučala (občasno nastopala) do tekme za zlato lisico na Mariborskem Pohorju (7. in 8. januarja 2017). Da je nekaj na tem, priča fotografija, ki jo je objavila na svojem facebooku. Na hrbet si je oprtala nahrbtnik, na rame smuči, pot pa ji je prekrižala lisica, simbol mariborske tekme. Da še ni rekla zadnje, pričajo zadnje marketinške aktivnosti s sponzorji, ki ji stojijo ob strani že nekaj časa. Kakor koli že, za njih je precej bolj zanimiva Tina tekmovalka kot pa Tina upokojenka. Tega se zagotovo zaveda tudi Črnjanka, ki ji ob dokončnem slovesu od belih poljan ponudb za delo ne bo manjkalo. Ni pa presenečenje, da se je Tina odločila, da ravno v Avstriji razkrije svojo odločitev. Medijske pozornosti, tiste tuje ob začetku sezone, ne bo manjkalo. Sölden pa je tudi prizorišče, kjer je Korošica pred 14 leti, 26. oktobra 2002, osvojila prvo zmago v svetovnem pokalu. To je bila posebna tekma, saj so bile na najvišji stopnički kar tri – poleg Tine še Avstrijka Nicole Hosp in Norvežanka Andrine Flemmen. Za nameček je bila tu najboljša še dvakrat, v letih 2005 in 2012.