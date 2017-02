Smeh do solz: Domen Prevc letenje primerja z Miklavžem

OBERSTDORF – Domen Prevc je že na prvem poletu v življenju presegel magično mejo 200 metrov. Še več, na današnjem drugem treningu je bil celo najdaljši, v kvalifikacije pa ga trener Goran Janus ni pustil, saj pač ni ničesar hotel postaviti na kocko. Mladoletni Domen je letalnico preizkusil in se izkazal odlično in to je za zdaj povsem dovolj .

Bolj preprosto je, kot si je predstavljal

Še bolj zgovorni pa so bili njegovi odgovori po koncu prvega letalnega dne v Oberstdorfu. Na vprašanje, kakšna pričakovanja je imel, je odgovoril, da ni pričakoval nič posebnega, le to, da bo naredil dober skok, »Tako, kot sem treniral v Planici. Vidim, da je tu vse bolj enostavno, kot sem si predstavljal. Še imam rezerve. V zraku moram še veliko delati, zlasti v drugem delu leta. Roke bi moral imeti bolj ob telesu. Potem bo lažje in bo šlo še dlje,« je povedal v pogovoru za Pop TV.

Dejal je, da nasvetov izkušenejših kolegov niti ni dobil, se je pa precej pogovarjal s trenerji in psihologi. O sebi nikoli ni imel pomislekov, da bi kar koli šlo narobe. »Saj pogledaš predskakalce, kako skačejo. Potem pogledaš sebe, kako skačeš, in si rečeš, če pa jaz ne bom preživel, potem pa tudi ne vem …«

Spomni se Miklavža, za adrenalin pa igra igrice

In kdaj je doživel največ adrenalina? Pravi, da takrat, ko se je prvič spustil s 60-metrske naprave, adrenalin pa je očitno pustil nekje v prejšnjem večeru, ko je na računalniku igral igrice. Kaj pa pričakovanja? »Pričakovanja seveda so. Tako kot takrat, ko sem bil majhen, za Miklavža, če dam primerjavo, da boste vsi vedeli. Ko pa prideš dol, dobiš poseben občutek, da si dobro naredil, pa tudi oddahneš si in greš mirno naprej,« je še zaupal novinarjem.

Preživel je

So se pa poljski navijači iz njegovega krstnega poleta tudi pošalili, in sicer takole: »Kamil 209 m, Piotrek 2016 m, Kraft z rekordom 229 m, Domen Prevc preživel.«