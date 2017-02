Slovenski skakalec najboljši v Planici

PLANICA – Slovenski smučarski skakalci so prejšnji teden v Brotterodeju končali niz zmag v celinskem pokalu, danes pa so v domači Planici začeli novega. Svojo prvo zmago v celinskem pokalu je dosegel Bor Pavlovčič, ki se je na najvišjo stopničko zavihtel z drugega mesta v prvi seriji.

Po prvi seriji je vodil mladinski svetovni prvak Čeh Roman Polašek, ki je na koncu padel na tretje mesto, poleg Pavlovčiča ga je prehitel tudi Norvežan Joakim Aune.

S petim mestom in tretjim dosežkom druge serije se je izkazal Rok Tarman, Miran Zupančič je bil deveti, Jaka Hvala 16., Aljaž Osterc 17., vodilni v skupnem seštevku Nejc Dežman 21., Žiga Jelar 22., Matjaž Pungertar 23., brez točk so ostali Tilen Bartol, Rok Justin in Andraž Modic.

V skupnem seštevku celinskega pokala ima vodilni Dežman 746 točk, Zupančič jih ima 733, Aune na tretjem mestu pa 541.

Za Slovenijo je bila to jubilejna, 10. zmaga v letošnji sezoni. Tri zmage ima Dežman, po dve Zupančič in Cene Prevc, po eno pa Anže Lanišek in Anže Semenič.

V nedeljo bo v Planici še ena tekma, tudi ta bo na večji napravi.