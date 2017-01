Slovenski orli v Zakopanah na odličnem tretjem mestu

ZAKOPANE – Nemčija je zmagala na ekipni tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Zakopanah na Poljskem (1116,3 točke). Druga je bila gostiteljico Poljska (111,2), tretji pa so bili Slovenci (1101,7) Jurij Tepeš (129,5 in 120,5 m, 248,6), Peter Prevc (137,5 in 134,5 m, 297,7), Jernej Damjan (125,5 in 134 m, 275,1) in Domen Prevc (129 in 133 m, 1102,7).

Slovenija je vodila po prvi seriji. Na koncu so slavili Nemci Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger in Richard Freitag; zanje ni nastopil svetovni prvak ter skupni zmagovalec pred prejšnje sezone Severin Freund, ki si je sredi zanj neuspešne novoletne turneje vzel premor in se bo na skakalnice vrnil konec prihodnjega tedna v Willingenu. Tretji so bili Poljaki Piotr Žyla, Maciej Kot, Dawid Kubacki in Kamil Stoch.

Tepeš je začel slovenske nastope s 129,5 m (130,3 točke) in je za osem desetink zaostal za dotlej vodilno Češko. Pred obe ekipi sta se nato uvrstili Poljska (141 točk), Nemčija (134,3) in Norveška (133), zaostala pa je Avstrija. Peter Prevc je tako nastop začel s petega mesta, namerili pa so mu le tri metre manj od rekorda skakalnice.

S 137,5 m je zbral 150 točk, bil je prepričljivo najboljši v prvi seriji in Slovenija je imela po polovici serije 280,3 točke ter je za sedem desetink zaostajala na drugem mestu le za Poljsko (281); Kot je skočil 132,5 m. Tretja je bila Nemčija (270,5), četrta Avstrija (265,9), peta Norveška (264,7) in šesta Češka (245,6).

Damjan je skočil 125,5 m in Češka je tedaj za Slovenijo (414,5) že zaostajala za skoraj 50 točk, Norveška pa je bila tudi precej zadaj (386,6) na petem mestu,. Slovenija je prevzela vodstvo pred Nemčijo (410,5), Poljsko (408,6), Avstrijo (395,1) in Norveško (386,6). Domen Prevc je kot zadnji slovenski skakalec uvodno serijo zaključil s 129 metri in obdržal Sloveniji vodstvo ob polčasu. Freitag je skočil 131,5 m in njegova ekipa je za Slovenijo zaostajala le za šest desetink (553,6), tretja je bila Poljska (540,1), saj je vodilni v pokalu in zmagovalec novoletne turneje Stoch skočil »le« 125 m, četrta Avstrija (538,5), peta na Norveška (528,6).

Drugo seriji je Tepeš za Slovenijo odprl z zgolj 120,5 m in Eisenbichler ga je krepko ugnal ter Nemčija je povedla z 19 točkami prednosti pred Slovenijo (672,5). Slednjo sta prehiteli tudi Poljska (585,6), saj je Žyla skočil kar 137,5 m, ter Avstrija (674,5); Norveška je bila na petem mestu že več kot 18 točk za slovensko četverico. Slovenija je imel tako pred naslednjimi tremi skoki sicer nekoliko boljše izhodišče po mestih, kot po prvi seriji, vendar veliko večji zaostanek za najboljšimi tekmeci.

Peter Prevc je tudi v drugi seriji ponovno dokazal svoje mojstrstvo (134,5 m), s tem je imel najboljši skupni posamični dosežek tekme, in Slovenija je imela na tretjem mestu pred zadnjima dvema skokoma 820,2 točki. Za vodilno Nemčijo (831,9) je zaostajala za 11,7 točke, saj je Leyhe le malo zaostal za najstarejšim Prevcem (132 m), kot tudi Poljak Kot (133,5 m). Poljska je bila zato druga (827,8), četrta pa Avstrija (810,5).

Damjan je skočil le pol metra manj od Petra Prevca in Sloveniji zagotovil ne le boj za stopničke, ampak tudi za deseto ekipno zmago v pokalu. Reprezentanca je imela tedaj 961,1 točko, kar je bilo dovolj za preboj za tretje mesto. Wellinger je namreč skočil kar 135 m in Nemčija (974,7) je še povišala vodstvo pred Slovenijo na 13,6 točke, Poljska (963,1) pa je imela po skoku Kubackega (128 m) le še tri točke prednosti pred Slovenci, ki so imeli pred četrto Avstrijo (951,3) slabih deset točk naskoka.

Domen Prevc je imel težko delo, saj je Michael Hayböck skočil 132 m in Avstrija je imela tedaj 1092,5. Toda najmlajši izmed bratov Prevc je skočil 133 m in Slovenija je ugnala Avstrijo za najmanj tretje mesto. Prvo mesto je izgubila že po skoku Stocha (136 m), najboljšega posameznika finala, v katerem je le za štiri desetinke ugnal Petra Prevca. Freitag je z zadnjim skokom utišal poln stadion poljske Planice, saj je skočil 134,5 m in potrdil Nemško zmago. Poljska je zaostala 5,1, Slovenija pa 13,6 točke.

Po dveh tekmah premora se je v skakalno karavano tako v najlepši luči vrnil branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc, ki je sodeloval pri vseh dosedanjih devetih slovenskih ekipnih zmagah v pokalu v zgodovini. Na petkovih treningih je bil najboljši Slovenec (130,5 in 131 m), v kvalifikacijah je nato pristal pri 135,5 metra, kar je bil tretji dosežek, pred njim sta bila po točkah le Leyhe (131 m) in Damjan (130 m).

V nedeljo bo v Zakopanah še posamična tekma. Poleg Domna Prevca, ki je imel kot član elitne deseterice skupnega seštevka nastop že zagotovljen, so si v petkovih kvalifikacijah tekmo priskakali še vsi preostali Slovenci Aljaž Osterc, Bor Pavlovčič, Jurij Tepeš, Peter in Prevc ter Jernej Damjan.