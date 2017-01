Slovenski orli v finalni seriji vstali iz pepela

WILLINGEN – Poljska je zmagala na ekipni tekmi za svetovni pokal v nemškem Willingenu (931,5 točke). Druga je bila Avstrija (919,2), tretja pa Nemčija (910,7). Slovenija je bila četrta (791,2), zanjo so nastopili bratje Prevc, Peter (126 in 128 m, 216,7), Cene (119 in 123 m, 184,5) in Domen (135 in 120,5 m, 216,2) ter Jurij Tepeš (101 in 139,5 m, 173,8).

Poljska je prišla do druge zmage na ekipnih tekmah v svetovnem pokalu v zgodovini, Nemčija vodilnega položaja iz prve serije ni zadržala, Slovenci z zgodovinskim prvim nastopom treh bratov pa so iz osmega mesta po prvi seriji v finalu napredovali pod zmagovalne stopničke, od katerih pa so bili zelo oddaljeni. Tepeš je že z drugim skokom, namerili so mu le 101 m, pokopal vse upe Slovencev za visoko uvrstitev.

Prvič v zgodovini so bili v eni ekipi na tekmi skakalcev v svetovnem pokalu trije bratje, trojica Prevcev. »Dobro, da niso štirje bratje, ker bi drugače mene verjetno danes ne bi bilo tukaj,« je v izjavi za TV Slovenijo še pred tekmo nekoliko v šali, pa tudi malo zares, dejal Jurij Tepeš, ki je bil v ekipi tudi na prejšnjih dveh moštvenih tekmah zime.

Na prvi v začetku decembra v Klingenthalu je zmagal Poljska, slovenska četverica je bila peta, na drugi prejšnji konec tedna v Zakopanah je slavila Nemčija, vodilna po prvi seriji Slovenija pa je bila na kocu tretja.

V nedeljo bo v Willingenu še posamična tekma.