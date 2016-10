Slovenski junaki zime nared za novo sezono

LJUBLJANA – Morda je na koledarju še jesen, a je jasno, da zima trka na vrata. Če ne drugače, nam je to jasno zaradi predstavitve smučarskih reprezentanc. V primerjavi z minulimi leti so se najboljši smučarski skakalec na svetu Peter Prevc in drugi tokrat predstavili v Planici. Tudi tako decembra lani odprti Nordijski Center služi svojemu namenu. »Vesel sem, ker smo se zbrali v takšnem številu. Tu so športnice in športniki, ki vsako leto znova in znova poskrbijo, da smo ena najbolj uspešnih nacij. Verjamem, da je pred nami nova uspešna sezona,« se dobrih rezultatov nadeja predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar. Letvica je postavljena visoko. Skakalci z izjemnim Prevcem so bili v prejšnji zimi 33-krat na stopničkah, skakalke 11-krat, alpinke in alpinci so se med najboljše tri zavihteli štirikrat, v smučarskem krosu in deskanju na snegu smo se stopničk veselili po trikrat. Predstavniki Televizije Slovenija so razkrili, da bodo vsaj še pet let prenašali vse dogodke pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS). Generalni direktor RTV Slovenija Marko Fili je pojasnil, da je nacionalka podaljšala sodelovanje s švicarsko agencijo Infront Sports & Media AG. Njen predstavnik je v smehu pristavil, da bodo poskrbeli za zvok in sliko, športniki naj za rezultate, Smučarska zveza Slovenije pa za denar. Obetajo si 11 milijonov evrov proračuna in še naprej vračajo dolg, ki je nastal v minulih letih.

