Slovenske točke z lepotno napako

SESTRIERE – Z največ zadovoljstva sta italijanski Sestriere sinoči zapustili Američanka Mikaela Shiffrin in Francozinja Tessa Worley. Mikaeli je pripadel včerajšnji slalom, Francozinji pa sobotni veleslalom. V slovenskem taboru je bilo razumljivo več zadovoljstva po sobotni tekmi. Tretjič zapored se je med deseterico na veleslalomu zavihtela Ana Drev, ki je končala na 9. mestu, kar jo uvršča na šesto mesto med veleslalomistkami v tej sezoni. Drugič je do točk prišla Tina Robnik (25.), prvič pa se je med prvo trideseterico pripeljala Katarina Lavtar. Tessa Worley se je razveselila 10. veleslalomske zmage v karieri, sicer pa že druge zapored, s čimer se je utrdila na prvem mestu v posamičnem točkovanju, kjer 55 točk za njo zaostaja Italijanka Sofia Goggia (v soboto je bila na drugi stopnički). »Čudovit dan. Odlična proga, navijači, tekma, vse je bilo preprosto super. Zadovoljna sem s svojim smučanjem, saj sem res iztisnila največ, kar se je dalo,« je opisala nastop Francozinja, ki se je na vrh zavihtela s tretjega mesta, saj sta Tina Weirather in Mikaela Shiffrin v drugi vožnji pokvarili svojo uvrstitev, ko sta zasedali prvo in drugo mesto. To je storila tudi Ana Drev, ki se je očitno ustrašila poledenele proge in v finalu nazadovala s sedmega na deveto mesto.

Nista prišli v cilj Američanka Mikaela Shiffrin je včeraj popravila, kar je zapravila dan prej. Z izvrstno drugo vožnjo je prišla že do 23. slalomske zmage v karieri. Še najbližje ji je bila Slovakinja Veronika Velez Zuzulova, ki je zaostala sekundo in devet stotink. Tretje mesto je osvojila Švicarka Wendy Holdener. Nedeljska tekma je minila brez Slovenke v cilju. Ana Bucik je po 10. drugem vmesnem času odstopila, Maruša Ferk pa do tega merjenja sploh ni prišla.



Z dvignjenimi glavami



»Verjamem in vem, da bi lahko vse storile več. Robnikova in Lavtarjeva sta nekako branili rezultat, čeprav je super, da smo imeli tri tekmovalke med prvih trideset, in to ni kar tako. Lahko bi malo več iztisnili iz sebe, malo sta šli na rezultat, kar mi ni všeč. Kar se tiče Ane Drev, je to zagotovo vrhunska uvrstitev, a ne morem mimo dejstva, da je v obeh tekih v zadnjih desetih vratih izgubila sekundo. To mi sploh ni všeč, saj ni napadala. To moramo popraviti. Ne vemo še, zakaj, a, kot kaže, ne spusti dovolj smuči v spodnjem delu. Zato smo sekundo zadaj, in to nas odvrača od stopničk. Drugače sem vesel ekipnega uspeha, saj so bile tri tekmovalke od štirih v finalu, tako da gremo naprej z dvignjeno glavo na naslednjo veleslalomsko tekmo v Courchevel,« je nastop ocenil glavni trener za tehnične panoge Denis Šteharnik, ki bo s svojimi varovankami na delu 20. decembra, ko veleslalom gosti Courchevel. Prej sledijo tri tekme, ki bo bolj pisane na kožo Ilki Štuhec. Od petka do nedelje bo francoski Val d´Isere gostil alpsko kombinacijo, smuk in superveleslalom.