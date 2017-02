Slovenske skakalke mladinske svetovne podprvakinje

PARK CITY – Na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v ameriškem Park Cityju so Jerneja Brecl, Katra Komar, Nika Križnar in Ema Klinec na ekipni tekmi smučark skakalk postale mladinske svetovne podprvakinje.

Odličen dosežek naših mladih skakalk se je napovedoval že skozi treninge in posamično tekmo, ko sta Nika in Ema osvojili bron in srebro. Danes sta svoje dodali še mlajši članici ekipe pod vodstvom Zorana Zupančiča. Tekmo je za Slovenijo začela Jerneja, z 88 metri pa jo je popeljala na tretje mesto. V drugi skupini je Katra z 71 metri naše malce oddaljila od vrha, a stvari sta na svoje mesto hitro postavili naši najboljši skakalki. Nika je z 92,5 metra imela sploh drugo oceno prve serije med vsemi, Ema je bila z 88,5 metra najboljša v svoji skupini in naše so po prvi seriji za vodilnimi Nemkami zaostajale za 22,9 točke. Prednost pred tretjimi Avstrijkami je znašala 15,6 točk.

V finalni seriji so naše več kot zanesljivo ubranile srebrno odličje. Jerneja je z 81 metri znova imela tretjo oceno v prvi skupini, Katra je s 75 metri ponovila šesti dosežek v drugi skupini, Nika je s 85,5 metra še enkrat več preskočila vse v tretji skupini, enako kot Ema, ki je v finalu ponovila 88,5 metra iz prve serije. Na koncu so pred bronastimi Avstrijkami imele 60,3 točke naskoka, za prvakinjami Nemkami pa so zaostale za 38,9 točke. Če bi tekma štela za posamične rezultate, bi zmagala Ema pred Niko in Nemko Agnes Reisch.

Med 2012 in 2014 vse od brona do zlata

To sicer še zdaleč ni prva ekipna medalja naših skakalk na mladinskem svetovnem prvenstvu. Prvo odličje sega v leto 2012, ko so Urša Bogataj, Ema Klinec, Špela Rogelj in Katja Požun v turškem Erzurumu osvojile bronasto medaljo. Leto dni kasneje so v češkem Libercu iste štiri punce z veliko prednostjo ugnale vso konkurenco in poskrbele za edino odličje zlatega leska naših mladih skakalk do danes. Že naslednje leto sta se Bogatajevi in Rogljevi v ekipi pridružili Barbara Klinec in Anja Javoršek in tu je bila še srebrna medalja v italijanskem Predazzu. Zadnja ekipna tekma je bila izvedena pred dvema letoma v Almatyju, ko so Julija Sršen, Javorškova, Anita Seretinek in Bogatajeva osvojile peto mesto.