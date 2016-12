Slovenke več in bolje

Vrhunski šport je neusmiljen. Da bi bil konkurenčen, moraš delati več in bolje. Tega se zavedajo tudi v ženski alpski smučarski reprezentanci. Na poti iz Združenih držav Amerike so se dekleta in strokovni štab ustavili na domačih tleh le toliko, da so zamenjali oblačila in prespali v domači postelji. A le eno noč. Potem pa na zahod, v Sestriere. Italijanski smučarski center bo gostil dve tekmi; jutri bo na sporedu veleslalom, v nedeljo pa slalom. Naše barve bodo najprej branile Ana Drev, Tina Robnik, Katarina Lavtar in Ana Bucik, poleg zadnje bo na slalomu nastopila še Maruša Ferk. »V Sestrieru so nas pričakali vrhunske razmere, zato je bila odločitev o takojšnjem odhodu pravilna. Predvsem moramo pred napornim mesecem dni prihraniti čim več energije,« je glavni trener ženske vrste Denis Šteharnik vesel, ker so takoj zgodaj prišli v Italijo. Snega ne manjka, pred prihodom Slovenk ga je zapadlo meter in pol. Svoje so dodali še gostoljubni organizatorji, ki so uredili progo za trening tik ob pisti za svetovni pokal. Za nameček so teren še polili, da je bolj primeren za vadbo. »Treniramo dobro, dekletom pa smo namenili tudi nekaj odmora, saj ga po nastopih v ZDA skoraj ni bilo,« nadaljuje Šteharnik.



Ana zrela za vrh



»Vsaka tekmovalka lahko poseže še po kakšnem mestu višje,« se je Šteharnik dotaknil zadnjih nastopov v svetovnem pokalu v Killingtonu, kamor je elitna bela karavana prišla prvič po 21 letih. Šteharnik se zaveda, da se v teh dneh začenja nori smučarski ritem, ko se bodo tekme vrstile kot po tekočem traku. V mesecu dni bodo med 10. decembrom in 10. januarjem na sporedu štirje veleslalomi in kar pet slalomov, časa za kakovosten trening ne bo. «Ana Drev je povsem blizu vrha. Prepričan sem, da lahko že jutri popravi svojo najboljšo uvrstitev,« Šteharnik ne skriva, da največ pričakuje od specialistke za veleslalom. »Želel bi, da Tina Robnik svoje izvrstne vožnje prenese na tekmo. Ko vadimo, se znajde in navdušuje v vseh razmerah. Napočil je čas, da se to zgodi, ko gre zares,« Šteharnik velike upe polaga tudi v Robnikovo. Nestrpno čaka prebujenje Katarine Lavtar, ki bi se po njegovem mnenju morala konstantno uvrščati med dobitnice točk za svetovni pokal. »Katarina je naša dolžnica,« je vnovič direkten Šteharnik. V slalomu so vse oči uprte v Ano Bucik, ki pa bo imela ta vikend dvojni program. To ni presenečenje, saj Šteharnik in ekipa želita iz nje narediti smučarko, ki bo konkurenčna v obeh tehničnih panogah. »Ana Bucik in Maruša Ferk zmoreta več, kot smo videli v ZDA. V drugi vožnji sta dobro izkoristili številki in prišli do 2. in 3. časa druge vožnje. Kljub vsemu moraš biti dober, da znaš izkoristiti take razmere. Torej nekaj znata,« slalomski dvojec spodbuja Šteharnik. Ekipi se bo v prihodnjih dneh pridružila Ilka Štuhec, ki bo po besedah Denisa Šteharnika nastopila na veleslalomu v Courchevelu. »Če se bo prebila med prvo trideseterico, bo nastope v veleslalomu nadaljevala,« je še dodal Šteharnik.