Slovenija je čakala kar 20 let, da je Kranjec popravil Koširja

SÖLDEN – Slovenski športni junak vikenda je prav gotovo veleslalomist Žan Kranjec, ki je na prvi tekmi sezone zasedel izvrstno 4. mesto. V veleslalomu so bili od 23-letnega slovenskega smučarja hitrejši le trije. Zmagal je Francoz Alexis Pinturault, drugi je bil Avstrijec Marcel Hirscher, tretji Nemec Felix Neureuther. Kranjec je za sabo pustil tudi doktorja in mojstra za veleslalomske kole in strmine Američana Teda Ligetyja.



Hrabro in odločno



Kranjec je sezono začel s startno številko 24, proge na ledeniku Rettenbach se je lotil hrabro. Morda je ravno zavoljo te predrznosti, v preteklosti smo jo pogrešali, naredil tudi kako napako več. Ob prihodu v cilj je bilo to dovolj za vzpodbudno 10. mesto. Na startu je bilo vsega skupaj 90 tekmovalcev, startno številko 75 je nosil drugi Slovenec Miha Hrobat, ki je zaostal 3,14 sekunde za končno 50. mesto. Od 30. mesta, torej zadnje vstopnice za finale, ga je ločila ena sekunda in sedem stotink. V finalu je Kranjec še boljše opravil s progo ter za 21 stotink sekunde prehitel Ligetyja, potem pa v zeleni coni čakal na konkurenco, ki je kot po tekočem traku zaostajala za našim smučarjem. Z izvrstno vožnjo v spodnjem delu je Žana prehitel šele Felix Neureuther, pa še to za pičlih sedem stotink sekunde. Kljub nehvaležnemu četrtemu mestu pa razlogov za slabo voljo v slovenskem taboru ni bilo!

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«