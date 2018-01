Slovenija ima srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu

OBERSTDORF – Slovenija je na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu osvojila srebrno medaljo. Od naših orlov so bili boljši le Norvežani.

Šesto slovensko odličje na teh tekmovanjih so priskakali Jernej Damjan (212 in 220 m/405,4), Anže Semenič (207,5 in 220,5 m/417,7), Domen Prevc (214 in 216 m/406,3) in Peter Prevc (202 in 193 m/392,4). Zmagala je Norveška, tretja je bila Poljska.

Naslov prvaka so prepričljivo ubranili Robert Johansson, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang in posamični svetovni prvak Daniel Andre Tande (1662,2) pred Slovenijo (1615,8), Poljsko (1592,1) in Nemčijo na četrtem mestu (1581,2)

Slovenija je bila po prvi izmenjavi uvodne serije tretja, le sedem točk za vodilno Nemčijo in 1,2 točke za Norveško; Andreas Wellinger je poletel kar 226 m, Johansson pa 219,5 m. Damjan je z 212 m zbral več točk kot Piotr Žyla (212,5 m), zato je bila Poljska četrta, 4,8 točke za Slovenijo.

Semeniču so namerili 207,5 m in je ekipo povedel na drugo mesto, saj je Stefan Leyhe (200 m) Nemčiji prinesel 7,5 točke zaostanka za Slovenijo, še desetinko več pa je zaostajala Poljska s Stefanom Hulo (206 m). Avstrija je bila že po polovici serije skoraj 40 točk za Slovenijo, krepko pa je povedla Norveška po 231 m Stjernena (+22,8 točke).

Domen Prevc je nadaljeval uspešne polete iz poskusne serije, ko je bil četrti, in poletel 214 m, to daljavo je ponovil le še Forfang, kljub temu pa se je Norveška prednost pred Slovenijo stopila na 19,5 točke, povečala pa pred Poljsko na 19,5 in Nemčijo na 27 točk. Dawid Kubacki (204,5 m) in Markus Eisenbichler (200 m) sta bila krepko slabša od mlajšega Prevca.

Nekdanji svetovni prvak v poletih (2016) Peter Prevc je bil celo najkrajši med slovensko četverico (202 m), vendar je bila zaloga dovolj velika za ohranitev drugega mesta po polovici tekme; Richard Freitag (221,5 m) je Nemčijo peljal na tretje mesto, 11,1 točke za Slovenijo, Kamil Stoch (209,5 m) pa Poljsko na četrto, 11,5 točke za drugo ekipo ob »polčasu«. Svetovni prvak Tande (224 m) je potrdil premoč Norveške, ki je vodila z 41,5 točke naskoka.

Troboj za srebrna in bronasta odličja je v drugi seriji najprej dobil Damjan, njegovemu izjemnemu poletu (220 m) nista mogla slediti Wellinger (212 m) in Žyla (204), zato je Nemčija zaostajala že za 21,3, Poljska pa za 30,1 točke.

Semenič je poletel še pol metra več od Damjana (220,5 m), Leyhe pa je z zgolj 186,5 m svoji ekipi naredil medvedjo uslugo, saj je Hula (210 m) Poljsko povedel na tretje mesto, a že kar 46,1 točke za drugouvrščeno Slovenijo, ki je imela 55,2 točke naskoka pred četrto Nemčijo.

Videti je bilo, kot da je že po polovici finala slovenska četverica osvojila srebro. Poleg tega ni popuščal Domen Prevc, ki je veljal še po sobotni seriji posamične tekme za najšibkejši člen. Poletel je 216 m za 40 točk prednosti pred Poljsko in 62,6 pred Nemčijo. Kubacki je z 221,5 m povečal prednost pred domačimi tekmeci za bron; Eisenbichler je skočil 210,5 m.