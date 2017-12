Slovenec na čelu ruske smučarije

LJUBLJANA – V ruskih smučarskih logih že osmo leto deluje tudi šef alpskih smučarskih reprezentanc Urban Planinšek, ob njem pa še osmerica njegovih rojakov (trenerji Jani Hladnik, Matija Grašič in Dejan Poljanšek; kondicijska trenerja Samo Furlan in Miha Fajon ter serviserji Andrej Potočnik, Brane Šurla in Gregor Koprivnik). Ujeli smo ga v avtu, kjer preživi precej časa, ko potuje z enega konca Evrope na drugega. Z željo, da z Rusi nekaj naredi in zasidra alpsko smučanje v rusko zavest. »Ravno se iz Alta Badie peljemo na tekmo evropskega pokala,« pove Planinšek, doslej zadovoljen s sezono.

Čakali od leta 1982

»Nase sta opozorila 25-letni Pavel Trikhichev in 27-letni Aleksander Andrienko. Prvi je bil 17. na slalomu v Val D'Iseru, Andrienko pa 15. na veleslalomu v Alta Badii. Aleksander Horošilov je na prvi tekmi odstopil, potem se ni znašel,« opiše Planinšek izplen moške vrste. Poudari, da sta Trikhichev in Andrienko del programa, ki ga je pripravila prav slovenska stroka, ki je zaslužna, da je izkušeni Aleksander Horošilov med letoma 2014 in 2017 devetkrat stopil na oder za zmagovalce, enkrat pa celo zmagal. »Trudimo se. Tole 15. mesto v veleslalomu je velik presežek. Morda večji kot uspeh Kranjca za Slovenijo. Pri nas veleslalomist od leta 1982 ni bil tako visoko,« postreže z zanimivim podatkom Planinšek, ki je z mislimi pri olimpijskih igrah, ki so vrhunec za vsakega športnika in trenerja. Za Ruse pa je to boleča tema, saj bodo nastopili v zdesetkani zasedbi in ne pod svojo zastavo. Tako je odločil Mednarodni olimpijski komite, ki želi izkoreniniti doping. Svojo moč pa se je MOK odločil pokazati ravno v primeru Rusije. Planinšek se spomni tistega 5. decembra. »Ravno smo se vrnili iz Amerike. Dogajanje sem spremljal na TV-kanalu Russia Today. Zame je bil to šok. Za tekmovalke in tekmovalce pa še večji! Nisem Rus, pa to čutim. Zato je moralo biti našim varovancem še veliko težje,« ne skriva empatije Planinšek. Ve, da so njegovi smučarji čisti! Več kot leto in pol imajo neodvisno antidopinško agencijo, ki jih redno testira. Ruski športniki želijo nastopiti na igrah in se dokazati, zato so posneli tudi promocijske videe, pove Planinšek, ki bo imel na voljo tri smučarje, očitno pa bosta v ruski kvoti, ki šteje pet predstavnikov, nastopili še dve dekleti.

Na treh koncih Rusije V Rusiji se po navadi trenira na treh lokacijah: na gori Elbrus, kjer so dobre smučarske razmere, a je zavoljo višine (3800 m) otežena vadba, svoje pa doda spremenljivo vreme. Smuča pa se še na severozahodu v Murmansku in pod Uralom.

Trenirajo, da preženejo misli

Še vedno ni jasno, kdaj bodo imena potnikov za Južno Korejo tudi uradno potrjena. Planinšek za zdaj le ugiba, kaj bo z dresi in preostalo opremo. Logično je bilo, taka je bila tudi naročena, da bodo na Korejskem polotoku dirkali v nacionalnih ruskih barvah. Zdaj se utegne spremeniti tudi to, a še ni dorečeno. »Poskušamo odmisliti in treniramo še bolj zavzeto. Vemo, kaj je naše delo,« poudarijo v slovenski trenerski koloniji v ruski reprezentanci, kjer Planinšku pogodba poteče prihodnje leto marca. Ali bo nadaljeval, ne ve. Osem let je že tam. O podaljšanju sodelovanja bo lažje govoriti po koncu iger, na katerih bo imela Rusija realno enega kandidata za medaljo.

Po njegovem mnenju so Rusi v zadnjih letih napredovali. »Svoje so naredile gospodarske sankcije. Do leta 2014 so tudi ekipe iz ruskih regij hodile na tekme v Evropo. Zdaj ne več, tudi rubelj ni tako močan. Smučarji pridejo pozneje v stik z mednarodno konkurenco in potrebujejo več časa, da postanejo konkurenčni,« razmišlja Planinšek. Po igrah v Sočiju so bili še bolj navdušeni nad alpskim smučarjem. »Tudi po 12.000 smučarjev je v Sočiju ob vikendih, kjer kot reprezentanca nismo nikoli več trenirali,« nas malce preseneti Planinšek. Mesto na jugu je precej oddaljeno, prevoz ekipe in opreme na ta konec pa je drag.