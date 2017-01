Slovenci za vrh Bergisla, Stoch pa za skupno zmago

INNSBRUCK – V dvakrat olimpijskem Innsbrucku so včeraj opravili kvalifikacije za tretjo preizkušnjo novoletne skakalne turneje. Dobil jih je Avstrijec Stefan Kraft pred Poljakoma Maciejem Kotom in Piotrom Zylo, Slovenci pa so se zvrstili tako: Cene Prevc je bil na 10. mestu, Peter Prevc na 14., Domen Prevc na 18., Jurij Tepeš je zasedel 26., Jernej Damjan 32., Anže Semenič pa 40. mesto. Semenič je bil še zadnji skakalec, ki se je uvrstil na današnjo tekmo, ki se bo začela ob 14. uri. Rok Justin je pristal na 54. mestu in se ni uvrstil na preizkušnjo najboljših petdesetih. Zanimivo si je ogledati pare na izločanje, ki so jih dobili slovenski orli; dobršen del naj ne bi imel pretežkega dela, da se uvrsti v finalno serijo. V prvi seriji se bo tako Tepeš meril z Nemcem Richardom Freitagom, Damjana čaka Avstrijec Clemens Aigner, Domna Prevca Japonec Daiki Ito, Petra Prevca Avstrijec Stefan Huber, Semeniča Norvežan Andreas Stjernen, Ceneta Prevca pa Nemec Karl Geiger. Slovenci bodo torej danes ponovno iskali odlične posamične uvrstitve, saj v skupnem seštevku turneje štirih skakalnic nimajo več možnosti za zmago oziroma za uvrstitev na stopničke. Peter Prevc bo še naprej poskušal izboljšati pripravljenost in pridobiti samozavest ter skakalne občutke, Domnu Prevcu pa se bo šlo tudi za obdržanje vodstva v skupnem seštevku svetovnega pokala. Pred Norvežanom Daniel-Andréjem Tandejem ima namreč le še 58 točk prednosti, Viking je zaradi uspešnih novoletnih skokov precej stopil prednost najmlajšega od skakalnih bratov Prevc.



Varčeval z močmi



Niti glavni slovenski trener Goran Janus ni denimo računal, da bodo poljski tekmovalci po odlični poletni sezoni tako vrhunski tudi pozimi. Na vprašanje, ali bo Maciej Kot pozimi ponovil poletno formo, je namreč odločno odkimal z glavo. A ne le Kot, krila so v letošnji zimski sezoni razširili tudi Piotr Zyla, Dawid Kubacki in Stefan Hula. Da ne omenjamo dvakratnega olimpijskega prvaka iz Sočija Kamila Stocha, ki na polovici vodi v skupnem seštevku novoletne turneje. A prednost pred drugim Stefanom Kraftom znaša le osem desetink točke. Stoch je sicer včeraj izpustil kvalifikacije, bil pa je dvakrat najdaljši (130 in 130,5 m) v serijah za trening. »Imel sem dva dobra skoka za trening, zadovoljen sem, dobro sem letel. V kvalifikacijah pa nisem skakal, saj si želim ohraniti moč za tekmo. Na tej bom startal z zelo dobrimi občutki,« je v Innsbrucku dejal Kamil Stoch, ki se bo v paru na izločanje pomeril z zmagovalcem kvalifikacij Kraftom. »No, naj dodam, da je bila odločitev, da ne bom skakal v kvalifikacijah pravzaprav od trenerja Stefana Horngacherja. Menil je, da je bolje, da grem po skokih za trening v hotel in varčujem z močmi, ob tekmi na Bergislu, tudi za popoldansko vadbo v fitnesu. Ta je zame zelo pomembna. Skakalnica v Innsbrucku mi po profilu odgovarja, a odločitvi trenerja, da ne skočim v kvalifikacijah, se seveda ne ugovarja,« se je zasmejal Kamil Stoch. »Pritisk, kakšen pritisk? Ne čutim nobenega pritiska, v skoke grem mirno. Osredotočim se na to, kar moram storiti, če so skoki dobri in mi prinašajo veselje, ne spreminjam navad,« je še dodal 29-letnik iz Zakopan.