Slovenci poleteli do srebra z zlatim sijajem

LJUBLJANA – Slovenski smučarski skakalci Jernej Damjan, Anže Semenič ter brata Domen in Peter Prevc so za konec 25. svetovnega prvenstva v Oberstdorfu navdušili z dolgimi poleti in drugim mestom na moštveni tekmi, na kateri so morali premoč priznati zgolj favoriziranim Norvežanom Robertu Johanssonu, Andreasu Stjernenu, Johannu Andreju Forfangu in Danielu Andreju Tandeju. Naši junaki, ki so za Skandinavci zaostali za 46,4 točke, medtem ko so bronaste Poljake ugnali za 23,7 točke, so tako Sloveniji prileteli sedmo kolajno na tem tekmovanju, drugo ekipno po bronu v Vikersundu '12. Z njo so izpolnili cilj, ki si ga je za prvenstvo zadal glavni trener Goran Janus. »Spodaj je bilo težje čakati na fante kot leteti. Vedeli smo, da smo sposobni osvojiti kolajno, zdaj jo imamo, in to je bistveno,« je kar žarel od navdušenja Damjan.

Slatnar pomagal do zlata

Med posamezniki je bil razred zase Tande. Ko je med čakanjem na svoj zadnji nastop v soboto na vrhu stolpa Klopferjeve letalnice izvedel, da je tekmovalno razsodišče odpovedalo četrto serijo in da je svetovni prvak, sprva ni mogel verjeti svojim ušesom. Uspeha se je začel počasi zavedati šele med prejemanjem čestitk reprezentančnih kolegov in velikih tekmecev, po njih pa se je sklonil nad stol in si z dlanmi prekril obraz. Da mu je podvig segel do srca, je izdala tudi solza sreče, ki si jo je obrisal, preden je vstopil v dvigalo in se z njim spustil do slovesne podelitve rož. »Kot otrok sem sanjal o tem, da bi nekega dne nastopil na svetovnem prvenstvu, zdaj pa imam s tega tekmovanja zlato kolajno. Z njo so se mi uresničile sanje,« je zaupal tretji norveški svetovni prvak v poletih po Oleju Gunnarju Fidjestølu (1988) in Roarju Ljøkelsøyu (2004 in 2006). Z lovoriko si je podaril tudi najlepše darilo za 24. rojstni dan, ki ga bo praznoval pojutrišnjem. Njegova zmaga v Oberstdorfu je bila kljub odpovedanemu finalu čista kot solza, saj je bil na tekmi najboljši v dveh od treh serijah, poleg tega je bil št. 1 v edinem poskusu za trening, v kvalifikacijah, v katerih je za pol metra izboljšal rekord največje naprave v Nemčiji (238,5 m), in povrhu še v poskusni seriji. Na koncu je imel 13,3 točke naskoka pred srebrnim Poljakom Kamilom Stochom in 24,3 pred bronastim Nemcem Richardom Freitagom. Zanimivo, da je Tandeju k podvigu pomagal tudi slovenski podjetnik Peter Slatnar, ki je 23-letnemu Norvežanu izdelal posebno pripravo, s katero oblikuje skakalni čevelj tako, da lažje spravi vanj svoje stopalo z večjo izboklino na gležnju.

Tretjič na slovesni razglasitvi

Med Slovenci se je po pričakovanju najbolje odrezal Peter Prevc, ki je s 6. dosežkom tretje serije pridobil eno mesto in se kot šesti tretjič zapored (po bronu iz Harrachova '14 in zlatu s Kulma '16) udeležil slovesne razglasitve najboljših. »Glede na to, kako se odvija sezona, sem zadovoljen z rezultatom. Na velikanki morajo biti dobri skoki zelo na meji, zato se napake prikradejo toliko hitreje, za kolajne pa je treba biti tako rekoč brezhiben,« je pojasnil 25-letni Gorenjec. Anže Semenič in Jernej Damjan sta izvlekla 14. oziroma 15. mesto, boljši uvrstitvi pa so jima pokvarile slab(š)e razmere v drugi seriji. Domen Prevc je tekmo končal na 21. mestu, Tilen Bartol (39.) pa se je od nje poslovil že po ponesrečenem prvem poletu.



Nika za las ob stopničke Ni veliko manjkalo, pa bi se Nika Križnar, ki je v soboto prispevala največji delež k 2. mestu Slovenije na ženski ekipni preizkušnji v Zau (zmagale so Japonke), tudi na včerajšnji posamični tekmi zavihtela na oder za najboljše. Še ne 18-letna članica žirovske Alpine se je z drugo oceno finala (97,5 m) s 6. mesta zavihtela na četrto (najvišje doslej), pri čemer je za vsega 0,8 točke zaostala za tretjeuvrščeno domačo zvezdnico Saro Takanaši. Že petič zapored je zmago slavila Norvežanka Maren Lundby, ki je za 30,2 točke ugnala drugouvrščeno Japonko Juki Ito. Nikin uspeh je dopolnila Ema Klinec (8.), do točk pa sta prišli tudi Urša Bogataj (15.) in Špela Rogelj (28.), medtem ko so se Maji Vtič (31.) izmuznile. Naslednji preizkušnji bosta konec tedna na Ljubnem.

SP v poletih – posamična tekma:

1. D. A. Tande (Nor) 651,9 (212, 227, 200)

2. K. Stoch (Pol) 638,6 (230, 219, 211.5)

3. R. Freitag (Nem) 627,6 (228, 225, 190.5)

6. P. Prevc (Slo) 600,1 (222.5, 199, 218)

14. A. Semenič (Slo) 538,8 (214.5, 178, 186)

15. J. Damjan (Slo) 533,8 (216, 174.5, 197.5)

21. D. Prevc (Slo) 501,1 (179.5, 187.5, 192.5)

39. T. Bartol (Slo) 95,3 (144).



Lanišek zmagal v Turčiji Na prireditvi za celinski pokal v Erzurumu je blestel Anže Lanišek, ki je 4. mestu dodal še prepričljivo zmago. Izkazal se je tudi Tomaž Naglič s 3. mestom, ob Lanišku pa sta se obakrat med deseterico prebila še Nejc Dežman (7. in 5.) in Bor Pavlovčič (6. in 10.). Robert Kranjec je pristal na 17. in 16. mestu.