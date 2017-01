Slovenci nabrušeni za Streif

Ne glede na vsa tekmovanja kultni Kitzbühel ostaja nekakšen vrhunec sezone alpskih smučarjev, tudi če so takrat olimpijske igre ali svetovna prvenstva. Tudi ta konec tedna bo na mondenem prizorišču bogat program, začenši z današnjim superveleslalomom, jutri bo na slovitem Streifu smuk, v nedeljo sledi še slalomska tekma. Prvi bodo torej na delu člani slovenske ekipe za hitre panoge, nad katerimi bdi trener Peter Pen. Svoje varovance je na prizorišče pripeljal takoj po nastopu v Wengnu. »Razmere za delo so dobre, vreme tudi. V sredo smo opravili prvi uradni trening. Vse poteka po načrtu,« pojasni Pen, ki je vesel, ker so vsi fantje zdravi. O formi, predvsem smukaški, pa nerad govori. »Težko je govoriti o tem, to je šele tretji smuk sezone. Poskušali smo tudi brez tekem zadržati visoko raven. Kako nam je uspelo, bo hitro jasno. Eni smučarji so v boljšem, drugi v slabšem stanju,« pred zahtevnima preizkušnjama v Kitzbühelu, ki lahko prineseta dodaten ugled, razlaga Pen in dodaja: »Smučarji ne delajo razlik med tekmami. Morda je pri izkušenih nekaj več spoštovanja do terena. Zaželeno je, da prideš na takšno preizkušnjo pravi. Težko bi govoril o pasteh. Te se pojavijo, ko loviš najhitrejšo linijo. To so trenutki, ko iščemo limite, kar vodi do napak. V teh dneh smo sestavljali segment za segmentom, da bi bilo danes, predvsem pa jutri tako, kot mora biti. Da bi dal vsak svoj maksimum. Po tekmi bo jasno, koliko smo vredni.« Šef meni, da dodatna aktivacija pri njegovih fantih ni več mogoča. »Rezerva je, da nekateri letos še nimajo rezultata v žepu,« glavni trener za hitre panoge upa, da se odpre še kateremu izmed njegovih varovancev. Do točk so letos prišli trije: Boštjan Kline, Klemen Kosi in Martin Čater. Danes se bo tej trojki na super G pridružil še Tilen Debelak, ki je v Wengnu osvojil prve točke v svetovnem pokalu v kombinaciji. »To je mlad fant, ki sploh ni bil v ekipi, a si je to izboril v kvalifikacijah. Malce me je presenetil, saj sem menil, da si bo to mesto priboril kdo od izkušenejših tekmovalcev,« je dejal Pen in poudaril, da je treba fantu v pravem trenutku ponuditi novo priložnost. V smuku bodo startali Kline, Kosi, Andrej Šporn in boljši iz internih kvalifikacij Čater, ki je na včerajšnjem treningu ugnal Roka Perka. Najhitrejši je bil Norvežan Alexander Aamodt Kilde, med Slovenci je bil najboljši Kline z 19. časom (+1,33), Čater je bil z zaostankom dveh sekund in dveh stotink 30., Perko je zasedel 36. (+2,54), Kosi 47. (+3,51), Debelak 59. (6,79), Šporn pa ni prišel do cilja.



Na nedeljskem slalomu bosta slovenske barve branila Žan Kranjec in Štefan Hadalin. Jutri bosta že trenirala v Kitzbühelu, kamor je Hadalin s trenerjem Klemnom Bergantom pripotoval včeraj iz Kranjske Gore, medtem ko je Kranjec v minulih dneh spoznaval olimpijsko progo v Južni Koreji. »Štefan je v Wengnu potrdil, da dobro smuča in dobro napreduje. Prej mu voženj ni uspelo prenesti na tekme. V Zagrebu je imel smolo, zdaj se je to zgodilo. Štefan bo smučal bolje in bolje,« je optimistično razpoložen trener Bergant.