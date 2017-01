Slepota in poškodbe niso ovira za bele užitke

KRANJSKA GORA – »Lepo je v Kranjski Gori, še se bomo vrnili,« je bilo slišati minule dni na Gorenjskem, ko se je okoli 80 smučark in smučarjev poslavljalo od Slovenije. Od srede do petka so tekmovali na tekmah svetovnega pokala za smučarje invalide. »Proga je zahtevna in prava. Na njej prirejamo tekme evropskega pokala in ostale FIS-preizkušnje,« je povedal Srečko Medven, generalni sekretar organizacijskega pokala Vitranc, ki si je z zanimanjem ogledal smučarske nastope najboljših invalidov. Ti ne nastopajo v enotni konkurenci, ampak so deljeni v tri skupine: slepi in slabovidni, stoječi (športniki s cerebralno paralizo in poškodbami okončin) in sedeči (športniki paraplegiki).



Popolna tišina



V Kranjski Gori je bilo kaj videti – slepi in slabovidni se po strmini spustijo s svojim vodnikom, ki jih usmerja prek avdiopovezave, zato je takrat na smučišču tišina, utihneta glasba in napovedovalec. V konkurenci stoječih prednjačijo tisti z amputiranimi udi, ki so zaradi prometnih ali delovnih nesreč utrpeli trajno poškodbo, a jih niti to ne ovira pri vijuganju mimo količkov. V tretji kategoriji pa so paraplegiki in se merijo v monoskijih, njihovi poškodbi prirejenih tekmovalnih smučeh.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.