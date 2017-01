Slalomsko vstajenje navdušuje Slovenijo

Če se po jutru dan pozna, se slovenskim alpskim smučarkam obeta uspešno leto 2017. Tekmi na 53. Zlati lisici v Mariboru sta zadosten dokaz, da sta trenerski ekipi ženske reprezentance in Ilke Štuhec na pravi poti. Tri uvrstitve med deseterico, med njima najboljša slaloma kariere Ane Bucik in Ilke Štuhec, so dosežki, ki ekipo in javnost navdajajo z optimizmom. Preteklo je precej Drave in Save, da sta dve slovenski smučarki končali med prvo deseterico v svojčas paradni panogi slalomu. Tokrat je to uspelo Ani in Ilki (7. in 10 mesto), 9. decembra 2001 pa sta bili med najboljšo deseterico Špela Pretnar in Nataša Bokal, bilo je v Sestrieru, ko je zmagala Švedinja Anja Pärson. »Dokazali smo, da smo poleg v veleslalomu in slalomu. To je bistveno,« je po prikazanem v Mariboru upravičeno žarel šef ženske zasedbe Denis Šteharnik, ki nikoli ne pozabi, da so za uspehe zaslužni vsi členi in člani trenersko-servisne zasedbe, ki so včeraj dopoldne že odpotovali na novo prizorišče, v dobre tri ure iz Maribora oddaljeni Flachau, ki danes gosti nočni slalom. Očitno je, da se 23-letna Ana Bucik počasi, a zanesljivo razvija v vrhunsko slalomistko. »Hotela sem le smučati in izkoristiti vso podporo, ki sem jo imela,« je razlagala po nastopu v Mariboru. Za dodatno veselje je poskrbel koledar tekmovanj, ki prinaša preizkušnjo v Flachauu, kjer je Bucikova že dvakrat prišla do točk (dvakrat 21. mesto). Pomembno orožje na današnji preizkušnji bo tudi Maruša Ferk, ki je imela visoka pričakovanja že pred Zlato lisico, a ostala brez uvrstitve. Po tekmi je bila jezna kot ris, a je že nekaj minut po odstopu razmišljala, da bo tudi s pomočjo te jeze poskušala med najboljše že na naslednji tekmi.



Brez prevzetnosti pri Ilki



Z dobrimi rezultati se izboljšujejo tudi startne številke naših smučark. Zagotovo jim je danes lažje, saj se že na prvo progo podajo, ko ta še omogoča boljše uvrstitve. Tega v preteklosti ni bilo. Zato je krivično trditi, da se v preteklih sezonah ni delalo dobro. Je pa ekipa, zbrana okoli trenerja Denisa Šteharnika, zagotovilo, da se bomo v tej sezoni še veselili. Stik s svetovno elito ohranja tudi Ana Drev, ki je bila še četrtič med vodilno deseterico v veleslalomu. Pred svetovnim prvenstvom (med 6. in 19. februarjem) bo nastopila še 24. januarja na Kronplatzu. Zgodba zase pa je Ilka Štuhec. Ko gre, pač gre. Nasmejana Mariborčanka jadra na valu, ki ga je zajahala s tremi smukaškimi zmagami. Pika na i je bilo še slavje v kombinaciji. Na domačem Pohorju je prekosila sebe, a je dovolj bistra, kar ji je v veliko pomoč, da se ne preobremeni. Evforija iz Maribora bi jo lahko celo prevzela, a tega v njenem taboru ne dovolijo. Enostavno bo izpustila današnji slalom, ker bo raje trenirala in varčevala moči za vikend, ki sledi. V soboto jo namreč čaka četrti smuk sezone (do zdaj je še nepremagana!), v nedeljo pa alpska kombinacija, kjer je po predstavah v tehničnih panogah zagotovo prva favoritinja za zmago.