Skrivnostni šef Zupančič: Vikingi bodo provocirali

PARIZ – Aprilsko vreme v francoskem glavnem mestu ni moglo do živega privržencem v nedeljo izvoljenega predsednika republike Emmanuela Macrona, da ne bi slavili svojega junaka. Drugi poveljnik, selektor slovenskih hokejistov Nik Zupančič, medtem na svetovnem prvenstvu iz dneva v dan pripravlja strategijo za uvodno zmago. Prva velika priložnost bo že danes ob 16.15 v 3. krogu proti Norveški, potem ko imajo risi eno točko po remiju s Švico in porazu s Kanado. Generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec je sočasno v velikem pričakovanju tudi zunaj ledene dvorane, saj pričakuje naraščaj z ljubko TV-voditeljico Nino Osenar. V slovenski hokejski družini velikih pričakovanj imata svoje želje tudi oba Žiga; Jeglič upa, da bo igralsko eksplodiral jutri proti Finski, potem ko bo odslužil kazen prepovedi igranja na dveh tekmah, Pance pa želi čim prej okrevati po poškodbi gležnja, zaradi katere se mu je izmuznil nastop na pariškem turnirju.



Selektor ni staromoden



»Ogledali smo si tekmo med Norveško in Švico in dodatno analizirali določene zadeve. Kar zadeva našo tekmo s Kanado, smo še enkrat pogledali tiste pozitivne stvari, čeprav smo visoko izgubili. Ampak še enkrat poudarjam, da smo igrali proti igralcem, ki so v vrhu svetovnega hokeja. Nekatere stvari moramo v naši igri izboljšati, tako je pravzaprav vselej. Med drugim smo bili pozorni na naše gibanje v trenutkih, ko nasprotniki menjajo položaje. Sicer pa je v ospredju igra proti vratom tekmeca, tako z igralci kot s ploščkom, ki mora biti v območju, kjer se dosegajo goli,« je zadnje aktivnosti predstavil Zupančič in razkril sestavo napadalnih trojk, potem ko je bil zaradi omenjenih težav prisiljen v spremembe: »Muršak se bo pridružil Tičarju in Saboliču v prvem napadu, saj spada k njima s svojo hitrostjo in odločnostjo. Obetamo si lahko njihovo učinkovito igro v napadu. Verlič bo igral centra ob Urbasu in Ograjenšku, ki je sicer proti Kanadčanom dobro igral v prvem napadu. Potem ko smo ga zamenjali z Muršakom, je padel gol. Tretji napad tvorijo Kuralt, Goličič in Rodman, tu sta še Mušič in Pem.« Šef je po razkritju peterk začutil željo, da pove še to: »Za mene je staromodno razmišljanje o prvi, drugi in tretji peterki ali o tem, da sem jaz član prve ali druge peterke. Sploh ni nujno, da je prva peterka najboljša.«



Vratarska skrivnost



Potem ko je Gašper Krošelj v prvi tretjini dvoboja s Švico prejel štiri zadetke, je v nadaljevanju svoje delo izvrstno opravil Matija Pintarič. Krošelj je bil nato v vratih ves dvoboj s Kanadčani, zbral je kar 44 obramb ob 51 strelih. »Glede položaja vratarjev smo sprejeli odločitev, vendar je ne bom izdal, saj ste mediji preveč močni. Če jaz lahko pogledam norveške spletne strani, lahko oni slovenske. Po primeru z Jegličem se je spet pokazala moč medijev. Vsi vedo, kaj se je zgodilo. Še nekdo v Indiji ve, da je Jeglič tekmeca brcnil z drsalko. Tako da podatka o prvem vratarju še ne bi izdal, raje bi počakal do tekme,« je neomajen Zupančič, ki je sicer zelo prijeten in izčrpen sogovornik ob vsakršnem vprašanju sedme sile.

Tesno na lestvici Po dveh krogih na SP je v skupini B v najboljšem položaju branilka lovorike Kanada z dvema zmagama in šestimi točkami. Druga je Švica z zmago in remijem proti Sloveniji (4 točke), sledijo pa Francija, Češka, Norveška in Finska s po tremi točkami, Slovenija ima eno, Belorusija pa je še brez točke. Vzhodnjaki so včeraj igrali s Kanadčani. Današnja zmaga Slovenije nad Norveško bi bila lahko veliki pobeg od zadnjega mesta v skupini, ki pomeni izpad v drugi razred svetovnega hokeja. V skupini B presenetljivo vodi Latvija s 6 točkami, sledijo Rusija 5, Švedska 4, Nemčija in ZDA po 3, Slovaška 2, Italija 1, Danska 0.

O hokejskih vikingih je povedal: »Norveška je trda, močna ekipa. To smo videli že pri njihovi selekciji do 25 let, s katero smo se pomerili v Rusiji. V njihovi igri je veliko dvobojev, po prekinitvi ne popuščajo in se zapletajo v mini provokacije, na katere moramo biti pripravljeni. Videti je, da so pravi vikingi, postavijo se zase, toda mi nismo nič slabši. V tej smeri bomo pripravili igralce. Obramba bo morala biti stoodstotna. Treba bo delati. Po dnevu počitka bosta imeli obe ekipi polno energije, vsi bodo maksimalno pripravljeni.« V moštvu selektorja Pettra Thoresena so zbrani igralci, ki si večinoma služijo kruh v švedski in finski elitni ligi. So kakovostni, a kljub temu premagljivi.