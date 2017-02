Skakalni občutki kot ljubezen do zelenjave

Peter Prevc si je s šestim in četrtim mestom v Oberstdorfu priletel svojo tretjo in drugo najboljšo uvrstitev v sezoni. Foto: AFP

OBERSDORF – Peter Prevc je marsikoga presenetil z iskrenostjo, ko je po svojem kvalifikacijskem podvigu pred enim tednom v Oberstdorfu odkrito priznal, da ga je bilo pred prvim poletom na smučeh po skoraj enem letu pošteno strah. Da se že dolgo ni tako bal, je ponovil tudi pred sredinim odhodom na Japonsko.



»Ker sem imel v tej zimi po odskokih vse prevečkrat težave s smučmi, saj so one nadzirale mene, namesto da bi jaz njih, me je malo skrbelo, kako bo na letalnici. In ker nisem imel prave vizije, kako se lotiti prvega poleta, me je bilo kar precej strah. Toda na srečo se je dobro izšlo in sem lahko zato lepo stopnjeval,« je dal 24-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih vedeti, da mu je bilo zdaj na velikanki težje pri srcu, kakor mu je bilo, denimo, v prejšnjih letih, ko je bil v boljši formi.

