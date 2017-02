Skakalci v senci čudežnih dečkov v košarki in reliju

LAHTI – S slovesnim odprtjem se bo pojutrišnjem v Lahtiju dvignil zastor nad svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju, letošnjim glavnim vrhuncem v smučarskih tekih in skokih ter kombinaciji obeh panog. To bo že skupno 51. nordijsko SP in rekordno sedmo v tem finskem zimskošportnem središču, ki leži 100 kilometrov severno od Helsinkov. Korenine mednarodnih smučarskih tekem v Lahtiju segajo v leto 1923, ko so prvič izpeljali smučarske igre, tri leta pozneje pa so tam pod streho spravili tako imenovane kongresne igre (v skokih, tekih na 30 in 50 km ter že tedaj v nordijski kombinaciji), ki so naknadno dobile status svetovnega prvenstva.



Naslednje so priredili leta 1938, ko so ob tekaških progah in doskočišču skakalnice Salpausselkä v vseh dneh našteli že več kot 100.000 gledalcev, prvič toliko na nordijskem SP. Številni ljubitelji (zimskih) športov so pričarali nepozabno vzdušje na prvenstvih 1958, 1978 in 1989, ko so prireditelji prodali kar 460.000 vstopnic, kar je še zdaj rekord Lahtija.



Posledice škandala čutijo še dandanes



Po številu obiskovalcev bi ga skoraj zagotovo preseglo tekmovanje v letu 2001, če ga ne bi zasenčil dopinški škandal domačih tekačev na smučeh, katerega posledice v finskem (nordijskem) športu čutijo še dandanes. Potem ko so se umaknili številni pokrovitelji, je začelo reprezentancam primanjkovati denarja za kakovosten trening, kar se seveda pozna pri rezultatih. Suomiji, ki so po številu (in tudi barvi) osvojenih kolajn za sosedi Norvežani še vedno druga najuspešnejša država v zgodovini nordijskih SP, v zadnjem desetletju niso več nikakršna velesila. Še največ možnosti za kolajno na letošnjem spektaklu, ki ga prirejajo ob 100. obletnici samostojnosti Finske in zato obljubljajo nepozaben spektakel, imajo v ženskem smučarskem teku po zaslugi Kriste Pärmäkoski, tačas tretjeuvrščene v skupnem seštevku za svetovni pokal. Na tem položaju je v moški konkurenci tudi Matti Heikkinen, ob njem pa v domačem taboru veliko upajo tudi na Iiva Niskanena, ki je v tej (predolimpijski) zimi prav tako že okusil slast zmage. Na oder za najboljše sta se med elito že povzpela obetavna nordijska kombinatorca Ilkka Herola in Eero Hirvonen, medtem ko so v skokih, v katerih so Finci vladali vrsto let, na začudenje mnogih v zadnjih sezonah povsem izgubili stik z vrhom.

