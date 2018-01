Skakalcem smešno nizke nagrade

INNSBRUCK – Novoletna turneja že dolgo uživa prav poseben ugled med ljubitelji smučarskih skokov in športa na splošno. To je veliko več kot le tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, ki se že po tradiciji tik pred novim letom začne v Oberstdorfu, nadaljuje 1. januarja v Garmisch-Partenkirchnu, nakar sledita še preizkušnji v Innsbrucku in za konec – danes, na praznik svetih treh kraljev – v Bischofshofnu. »Novoletna turneja je najuglednejša tekmovalna serija v skakalnem svetovnem pokalu,« je že večkrat dejal Walter Hofer, dolgoletni direktor tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih. Ernst Vettori, prvi mož nordijcev pri Avstrijski smučarski zvezi (ÖSV), je bil pri opisu slikovitejši. »Kar je dirka Tour de France v kolesarstvu, je turneja v skokih,« je primerjal 53-letni Avstrijec, ki se lahko med drugim pohvali z dvema skupnima zmagama na tem znamenitem tekmovanju (1985/86 in 1986/87).

Televizijski šov

Turneja, ki so jo prvič izvedli že davnega leta 1953, ima svoje zakonitosti in junake. Že po pravilu je to najbolj gledano tekmovanje v skokih, k čemur seveda svoje prispeva tudi ugoden termin – v času praznikov. Uvodno preizkušnjo v Oberstdorfu je, denimo, tokrat na nemški televizijski postaji ARD spremljalo 5,9 milijona ljudi (lani 4,24), drugo v Ga-Pa na njeni konkurenci ZDF pa 6,69 milijona (lani 5,09). K večjemu številu gledalcev pred televizijskimi zasloni in na stadionih – pod Senčno goro so jih v dveh dneh našteli 40.000, v Ga-Pa pa 32.000 – so z uspehi v tej sezoni svoj delež zagotovo prispevali tudi nemški skakalci z nosilcem rumene majice vodilnega v svetovnem pokalu Richardom Freitagom na čelu. Toda 26-letni as iz Erlabrunna na Saškem, ki je v četrtek nesrečno padel v Innsbrucku, vseeno ni povzročil takšne evforije, kakršna je, denimo, vladala na prelomu tisočletja, ko sta na skakalnicah kraljevala Martin Schmitt in Sven Hannawald. Ko se je slednji leta 2002 vpisal v zgodovino kot prvi skakalec z zmagami na vseh štirih postajah novoletne turneje, so pri TV-postaji RTL med prenosom velikega finala v Bischofshofnu zabeležili kar 14,89 milijona gledalcev. Turneja je postala velikanski šov, v katerem so želeli sodelovati mnogi; pokrovitelji so stali v vrsti kakor najstnice pred vhodom v areno, da bi bile čim bližje svojim idolom.

Največ, kar obstaja v zimskih športih

Temu primerne so bile tudi nagrade; Hannawald je s pokrom asov v svoj žep pospravil 330.000 evrov. O takšni vsoti lahko njegovi nasledniki zgolj sanjajo. Skupni zmagovalec bo namreč prejel ček za 20.000 švicarskih frankov (17.000 evrov), ta številka pa se ne bi prav nič povečala, četudi bi poljski šampion Kamil Stoch danes osvojil še Bischofshofen in tako ponovil Hannawaldov zgodovinski četverček. Ob tem je treba pripisati, da že drugouvrščeni v končni razvrstitvi tega tekmovanja ne dobi niti centa! Nagradni sklad posameznih tekem na turneji je z 71.800 franki (61.000 evrov) enak kot na vseh preostalih preizkušnjah v svetovnem pokalu, na katerih je sleherna točka – vse tja do prvega mesta (8500 evrov) – vredna 100 frankov (85 evrov).

Glede na to, koliko zaslužijo mnogi drugi športniki, so skakalne nagrade res smešno nizke. »Premija za skupno zmago je povsem nesorazmerna s tem, koliko denarja se obrne na tem tekmovanju,« zmajuje z glavo nekdanji vrhunski nemški skakalec Martin Schmitt, ki se čudi, da še zmagovalci novoletne turneje v teku na smučeh dobijo več denarja, namreč 46.700 evrov. Z njim se strinja tudi Hannawald. »Nagrade bi morale biti višje. Novoletna turneja je največ, kar obstaja v zimskih športih; to bi se moralo poznati tudi na čekih,« je poudaril 43-letni Nemec, ki zdaj – tako kot Schmitt – deluje kot strokovni komentator pri televizijski postaji Eurosport. Predsednik turneje Michael Maurer jima je ob tem odgovoril, da s sredstvi, ki jih prejmejo od lastnika medijskih pravic Infront, pokrivajo tekoče stroške. »Dobiček od prodanih vstopnic pa gre za podporo mladih športnikov. Vrhunski asi, kot so Magdalena Neuner, Felix Neureuther ali Laura Dahlmeier, ne pridejo iz nič. Za nameček je treba plačevati trenerje in vzdrževati objekte, to pa prav tako stane.«

Kakor koli že; svojčas so bili najboljši na nemško-avstrijski turneji nagrajeni tudi z avtomobili, vendar so jih sčasoma opustili tudi zaradi Janneja Ahonena, rekorderja po številu skupnih zmag (5), ker jih je začel zavračati zavoljo težav z njihovim uvozom v domovino. Legendarnega Finca tokrat ni na turneji, ker se pripravlja za nastop na že svojih sedmih olimpijskih igrah, zato pa se med drugimi za točke znova poteguje japonski veteran Noriaki Kasai, za katerega je to pri 45 letih že 27. novoletna turneja. Zlatega orla (še) nima v svoji vitrini, sta pa lovoriko že osvojila dva Slovenca; po Primožu Peterki (1996/97) se je predlani z njo ovenčal tudi Peter Prevc. Najuspešnejše države so sicer Avstrija, Finska in Nemčija (skupaj z NDR) s po šestnajstimi skupnimi zmagami.

Najdražje v Ga-Pa Za ogled tekem na novoletni turneji morajo odrasli v Oberstdorfu, Innsbrucku in Bischofshofnu odšteti od 15 evrov naprej. Najdražje so kajpak vstopnice v Garmisch-Partenkirchnu, kjer najcenejše stanejo 23 evrov. Za vstop v prostor VIP je treba tam v denarnico seči po 199 evrov.