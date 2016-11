Shiffrinova prepričljivo prva, do točk dve Slovenki

LEVI – Američanka Mikaela Shiffrin je zmagala na slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v finskem Leviju. Olimpijska in svetovna prvakinja je vodila že po prvi vožnji. Od treh Slovenk na startu prvega slaloma v sezoni sta točke osvojili dve; Ana Bucik z 18. in Maruša Ferk s 24. mestom, medtem ko Meta Hrovat prve vožnje ni končala.

Shiffrinova je zmagala s prednostjo 67 stotink sekunde. Drugo mesto je pripadlo Švicarki Wendy Holdener, tretja je bila Slovakinja Petra Vlhova (+ 0,75). Švedinja Frida Hansdotter, druga po prvi vožnji, je v finalu odstopila.

V nedeljo bo na sporedu še moški slalom, na startu bosta tudi Slovenca Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Po veleslalomskem in slalomskem uvodu v sezono, ki je tradicionalno na stari celini, v Söldnu in Leviju, se bo karavana preselila onstran velike luže, z uvodnimi preizkušnjami v hitrih disciplinah v kanadskem in ameriškem Lake Louisu in Beaver Creeku. Ameriški Killington pa bo gostil naslednja ženska veleslalom in slalom.