Senzacija Semeniča in Prevca v Zakopanah

ZAKOPANE – Tekma smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Zakopanah se za Slovence skorajda ne bi mogla razplesti lepše. Anže Semenič je prvič okusil slast zmage, njegov uspeh pa je s 3. mestom dopolnil Peter Prevc. Le dan po moštveni zmagi Poljakov, h kateri je levji delež prispeval Kamil Stoch, je domači as doživel hladno prho, saj se s skokom, dolgim 108,5 metra (38.), ni uvrstil v finale! V nadvse spremenljivih razmerah so bili za točke prekratki tudi Domen Prevc (116 m/35.), Žiga Jelar (115 m/36.) in Timi Zajc (107,5 m/47.), zato pa sta si zelo dobri izhodišči zagotovila Peter Prevc (131 m) in Semenič (134,5 m), ki sta po uvodni seriji držala 4. oziroma 5. mesto. V finalu je Semenič skočil še tri metre dlje in se senzacionalno veselil krstne zmage med elito, Prevc (134 m) pa se je s 3. mestom – med Slovenca se je vrinil Nemec Andreas Wellinger (119,5 m in 136,5 m) – veselil prvih stopničk v sezoni. To je res odlična napoved za bližnje OI v Pjongčangu.

Rekord Stocha

Na sobotni ekipni preizkušnji so na krilih 30.000 navijačev v areni in še 15.000 za ograjo premočno zmagali Poljaki, pri katerih je še posebno blestel Stoch, ki je v finalu poletel do nove najboljše znamke skakalnice Wielka Krokiew. S 141,5 metra je za natanko meter izboljšal prejšnji rekord Švicarja Simona Ammanna iz leta 2010. »To je bil eden od mojih najboljših skokov v tej zimi. Verjamem, da se da tu celo pri 145 metrih doskočiti v telemark,« je ocenil 30-letni Poljak. Drugi najboljši posameznik je bil Richard Freitag, ki je z Nemci osvojil 2. mesto. Norvežani so se morali brez novopečenega svetovnega prvaka v poletih Daniela Andreja Tandeja sprijazniti s 3. mestom. To je bil prvi moštveni poraz vikingov v svetovnem pokalu po 4. mestu marca lani v Oslu. Slovenci (v postavi Jelar, Semenič, Zajc in Peter Prevc) so pristali na 6. mestu, kar je manj, kot so si obetali po spodbudnih kvalifikacijah. Obilo smole je imel naš najboljši mož Prevc, ki je v drugo padel, potem ko je ob pristanku izgubil ravnotežje. Čeprav se je sprva prijel za ramo, je dal pozneje vedeti, da je z njim vse v redu. »Vse, kar me boli, je sicer ponos, a ni dobro, če po dobrem skoku padeš,« je izjavil 25-letni Gorenjec.

Brez pike na i

Kakor je Ljubno, kjer se je v dveh dneh zbralo prek 10.000 gledalcev, upravičil sloves najbolje obiskane prireditve v ženskih skokih, je Maren Lundby potrdila vodstvo v svetovnem pokalu. Na 90-metrski napravi pod Rajhovko si je 23-letna Norvežanka v soboto izbojevala še šesto zaporedno zmago, včeraj pa je zaostala le za avstrijsko rekonvalescentko Danielo Iraschko-Stolz. »Lepo je skakati pred toliko gledalci. To je res poseben kraj za ženske skoke,« sta skoraj v en glas pohvalili enkratno ozračje ob Savinji. Nad vnovič sijajnim vzdušjem so bile očarane tudi slovenske skakalke, med katerimi je obakrat najvišje posegla Ema Klinec (6. in 9.), ki pa z nastopoma ni bila najbolj zadovoljna. Bolj nasmejana je bila njena klubska kolegica pri žirovski Alpini Nika Križnar (7. in 12.), obakrat pa sta se do točk od naših dokopali le še ilirijanki Urša Bogataj (12. in 11.) in Špela Rogelj (13. in 19.), ki bosta ob obeh Gorenjkah zastopali naše barve na bližnjih OI. Maja Vtič, ki je prav za svoj 30. rojstni dan izvedela, da ne bo odpotovala v Pjongčang, je prvo ljubensko tekmo končala na 24. mestu, prvih (štirih) točk za svetovni pokal pa se je ob ognjenem krstu med elito veselila Jerneja Brecl (27.), ki so jo v včerajšnjih kvalifikacijah diskvalificirali zaradi neustreznega dresa. »To je lep ekipni uspeh, a resnica je, da smo si želeli stopničke,« je (samo)kritično priznala Rogljeva.