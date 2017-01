Senzacija na smuku, Ilka brez stopničk

ZAUCHENSEE – Ilka Štuhec je prvič v tej sezoni ostala brez smukaških stopničk. Na preizkušnji v Zauchenseeju je s startno številko pet s prednostjo kar 1,39 sekunde prevzela vodstvo, nato pa jo je s tremi stotinkami prehitela Lara Gut, kasneje pa še Tina Weirather (–0,19). Za senzacijo je poskrbela Avstrijka Scheyer Christine, ki je prevzela vodstvo.

Ilka Štuhec tako nadaljuje odlične predstave v tej sezoni. Čeprav se je v teh dneh njena ekipa znašla v težavah in je morala posredovati celo policija, Ilka dokazuje, da je v vrhunski formi in je to ni preveč iztirilo.

Zagodlo je vreme

Alpske smučarke so imele v Zauchenseeju so imele smolo z vremenom, kajti ni jim uspelo opraviti niti enega obveznega treninga smuka kljub trem poskusom. Izjalovil se je tudi načrt, da bi trening opravile v soboto ter se nato pomerile na smukaški preizkušnji za točke svetovnega pokala.

Ker je vremenska napoved za nedeljo nekoliko ugodnejša, so se odločili, da bodo za nedeljo sprva napovedano alpsko kombinacijo odpovedali, namesto nje pa vseeno poskušali izpeljati najprej uradni trening smuka, z začetkom ob 9.30, in nato še smuk za svetovni pokal alpskih smučark, ki se je začel ob 12.15.

Na treningu

Trening sta zaznamovali prekinitvi po dveh hujših padcih, v snegu sta se znašli Italijanka Nadia Fanchini in Madžarka Edit Miklos. Za zdaj ni znano, ali sta se huje poškodovali. Tekmovalki sta bili tudi edini, ki nista končali treninga.

Prvič po daljšem premoru zaradi poškodbe je na treningu nastopila ameriška smukaška kraljica Lindsey Vonn, ki je dosegla 38. čas (+2,71).

Drugi in tretji čas treninga sta zabeležili Avstrijki Christine Scheyer (+0,41) in Sabrina Maier (+0,75).

Prve tri smuke sezone je dobila Štuhčeva, ki tudi vodi v posebnem smukaškem seštevku.