Selektorjeva dilema z vratarji

Slovenska reprezentanca je slabo začela tekmo proti Švici, na koncu pa se je zanjo izteklo zelo dobro. Vsi, ki pozorneje spremljamo hokej, smo lahko s točko zelo zadovoljni, saj bi jo malokdo napovedal pred prvo tekmo. Ekipa je pokazala dober značaj. Igralci so tudi po visokem zaostanku ostali zbrani in izkoristili zaspanost Švicarjev ter svoje priložnosti za zadetek. Osvojena točka lahko v nadaljevanju turnirja pomeni zelo veliko. Tekme za uvrstitev v četrtfinale bodo namreč še zelo izenačene.



Sicer sem pričakoval takšno igro slovenske izbrane vrste. Če fantje dobro igrajo v obrambi, so lahko nevarni v nasprotnih napadih. To bosta ključni prvini v naši igri tudi v nadaljevanju prvenstva. Nekaj rezerve je še pri vratarjih. Zanimivo bo videti, kdo bo stal v vratih v dvoboju z Norveško. Matija Pintarič je zelo dobro opravil svoje delo v 40 minutah proti Švici, Gašper Krošelj pa se je izkazal proti Kanadi kljub sedmim prejetim zadetkom. Izbor prvega vratarja za prihodnjo tekmo verjetno povzroča kar nekaj skrbi selektorju Niku Zupančiču, saj prihajajo odločilne tekme. Sprašujem se, ali bo še naprej vztrajal pri Krošlju. Sicer smo v obračunu s Kanadčani lahko videli, koliko individualne kakovosti premorejo. To zbranost pred vrati, agresivnost, spretnost in učinkovitost so pokazali tudi proti Sloveniji. Ta je proti svetovnim in olimpijskim prvakom igrala precej bolj konstantno kot na prvi tekmi. Ustvarila si je nekaj priložnosti za zadetek, dosegla dva gola, kar je zelo pohvalno. Zato smo lahko optimisti pred prihajajočimi tekmami, čeprav je Norveška proti Franciji že osvojila tri točke, ki ji omogočajo razmišljanje o uvrstitvi v četrtfinale. Ob zmagi Slovenije bi o tem razmišljali tudi mi.



Vsekakor se bo v naši ekipi tudi tokrat poznala odsotnost kaznovanega Žige Jegliča, ki je eden od naših najpomembnejših igralcev. Eno ključnih vlog ima tudi ob igralcu več na ledu. Sodobna tehnologija in pravila omogočajo naknadno preverbo prekrškov in kaznovanje. Dve kazni prepovedi igranja sta kar veliko, je pa lahko Žiga zadovoljen, da z drsalko ni zadel tekmeca in ga poškodoval. Menim, da ga je disciplinska komisija IIHF kaznovala bolj v poduk drugim, da bi bili v igri previdnejši.