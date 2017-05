Selektor Zupančič: Igralci morajo prevzeti odgovornost

PARIZ – Poraz slovenske hokejske reprezentance v 3. krogu skupine B na SP elitne divizije proti Norveški (5 : 1) je precej razjezil selektorja Nika Zupančiča, ki je spet videl skrajno mlačni uvod v tekmo. Tokrat po uvodnem zaostanku s 3 : 0 ni prišlo do velikega zasuka kot v dvoboju s Švico, ko so risi zaostajali že s 4 : 0. »Spet slab start kljub vsej pripravi. Težko je na tem prvenstvu zmagati, če ne igramo kompletno, če niso vsi pripravljeni prispevati svojih 100 odstotkov. Ne bom govoril o posameznikih, toda polovica ekipe ni bila pripravljena na to, kar se je dogajalo na ledu. Fantje bodo morali razčistiti pri sebi in prevzeti odgovornost. Jaz sem prvi, ki prevzemam odgovornost za vse, kar se dogaja z reprezentanco na tem SP, toda tudi fantje bodo morali prevzeti svoj del in kaj spremeniti pred naslednjimi tekmami,« je za začetek sporočil selektor.

In kje je razlog za slab pristop?

»Padli smo že na osnovnih stvareh, kot sta sprejemanje in oddajanje ploščka. Trenerji zahtevamo, da igrajo enostavno, toda očitno naši igralci znajo ravno toliko več hokeja, da začnejo komplicirati. Ko gre za naše prednosti, je sicer to dovoljeno. Sami ste slišali norveškega trenerja, ki je dejal, da smo dobri in nevarni pri nasprotnikovih vratih. Tam lahko igramo ustvarjalno. Kar pa se tiče igre v srednji in obrambni tretjini, preveč kompliciramo. Vsak nasprotnik na tem SP bo to izkoristil. Če bomo tako nadaljevali, bomo težko prišli do točk,« je prepričan šef risov. Kapetan Muršak je omenjal nervozo v igri, čeprav so imeli s točko proti Švici lepo izhodišče za miren vstop v tekmo. »Fantje so že dovolj izkušeni, igrali so že na nekaj prvenstvih, igrajo v močnih ligah, zato bi morali drugače pristopiti k takšni tekmi, brez nervoze. Če je bil to razlog, tega ne morem potrditi. Toda osnovne hokejske stvari niso bile na ravni za uspeh. Že takoj smo naredili začetniške napake v obrambi in pogoreli. Sicer fantom ne morem očitati, da se niso trudili, toda nemogoče je, da bi spet storili zasuk po visokem zaostanku. V ta položaj se sploh ne bi smeli spraviti. V mislih nismo pripravljeni, da bi bil dve tretjini izid 0 : 0, igralci hočejo kar takoj igrati preveč tehnično, pri čemer pa potem delamo napake,« šibke točke razkriva Zupančič.

Selektor je še poudaril: »Na tej ravni tekmovanja potrebuješ štiri napadalne trojke in najmanj šest branilcev, ki so v igri. Mi smo tokrat igrali brez Žige Jegliča, od prej pa smo brez Žige Panceta. Jeglič se vrača za tekmo s Finsko, ki je pričakovala več točk v dosedanjem delu turnirja, zato bo proti nam maksimalno pripravljena. Ne bo nam lahko. Naša igra mora biti enostavnejša, delovati morajo hokejske osnove, ki za naše fante sploh ne bi smele pomeniti težav, a so jih v prvi tretjini tekme z Norveško. Tako igra ne steče. Pri tem ne sme biti napake, zato morajo dobro podajati in sprejemati plošček. V napadu smo dovolj ustvarjalni, da bomo nevarni za nasprotnika. Tako moramo igrati od prve do 60. minute.«