Selektor risov Zupančič: Nisem bil dovolj zajeban

PARIZ – Po nizu petih porazov z najmanj petimi prejetimi goli je slovenska hokejska reprezentanca na svetovnem prvenstvu elitne divizije ohranjala upe, da si bo obstanek med najboljšimi zagotovila v dvoboju 6. kroga z Belorusijo. Odločilno tekmo so risi začeli zelo spodbudno. Proti Belorusiji sta si izkušena branilca Blaž Gregorc in Aleš Kranjc hitro prislužila izključitvi, a so njuni soigralci obakrat z igralcem manj na ledu zdržali nalet vzhodnjakov. Sledil je gol Aleksandra Pavloviča, a so Slovenci še do prvega odmora prešli v vodstvo z zadetkoma Žige Jegliča ob igralcu več in Davida Rodmana. Vse je kazalo, da so risi z vodstvom 2:1 vendarle našli formulo uspeha.



Toda v drugi tretjini je sledil nerazumljiv popoln mrk slovenskih hokejistov, ki so prejeli štiri zadetke (Jevgenij Koviršin, Pavlovič, Ilja Šinkevič in Andrej Stas z igralcem več) in po štiridesetih minutah zaostajali z 2:5. Priče smo bili popolnoma nemočni vrsti selektorja Nika Zupančiča, od obrambne igre ni bilo ničesar, presežka ni mogel ponuditi niti osamljeni vratar Gašper Krošelj. V zadnji tretjini sta ekipi le še oddelali tekmo do konca, mreži se nista več zatresli, Slovenija je bila svetlobna leta od morebitnega zasuka.

