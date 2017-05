Šef HZS Matjaž Rakovec: V reprezentanci ni klanov

PARIZ – Slovenski hokejisti so že pred sinočnjim dvobojem s Francozi podpisali selitev v nižji kakovostni razred. V francoski metropoli je tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec, ki se mora po vsakem novem izpadu iz skupine A otepati kritik. »Nisem se še pogovarjal s selektorjem Nikom Zupančičem. To bova opravila pozneje. Zdaj, ko so vsi razočarani in živčni, turnir pa še traja, se raje ne vmešavam, ker s tem ne bi nič rešil,« je dejal prvi mož HZS in dodal: »Zdi se mi dobro, ker je selektor že ugotovil, kje je sam storil napako. Bil je preveč demokratičen. Pred njim se je tega dobro zavedal Matjaž Kopitar. A vse to se da preprečiti, popraviti. Slovenci prehitro pozabimo na uspehe. Jasno je, da zdaj vlada veliko razočaranje, ker smo mislili, da lahko fantje dosežejo veliko več.«



Selektor premalo strog



Pa je ta prevelika demokratičnost v ekipi ustvarila klane in razhajanje v moštvu? »Menim, da je preveč potencirano. Saj je povsem normalno, da se Štajerci bolj družijo med seboj, tako je tudi z Gorenjci. Tako je bilo tudi prej z Ljubljančani v reprezentanci. Ne gre za klane v ekipi. Jasno, ko ni pričakovanih rezultatov, se gleda na vsako podrobnost, ki bi lahko bila razlog za neuspeh. Nik je preprosto ugotovil, da je bil premalo strog z igralci. Ne razmišljamo o njegovi zamenjavi, to bi bila čista neumnost. Ko bi na turnirju morali dobiti prvo možno tekmo in to ne uspe, se začne vse podirati, že nastane preplah. Nimamo ekipe za sedem visoko kakovostnih tekem v desetih dneh, lahko pa dobimo eno ali dve. To je bil naš cilj, a ko igra ne steče, je vsega konec,« meni Rakovec, ki kot selektor dopušča možnost, da bi z moštvom v prihodnje delal tudi psiholog, analizo dogajanja na SP pa prepušča strokovnemu svetu.



Prihodnje leto v Budimpešti



Skoraj zagotovo bodo risi prihodnje leto aprila na svetovnem prvenstvu skupine B igrali na Madžarskem. »Zaradi olimpijskih iger bo sezona daljša, tako da verjetno nekaj igralcev ne bo na voljo za turnir v Budimpešti. Upam, da jih bomo imeli na voljo kar največ. Prepričan sem, da se nihče ne bo odrekel igranju za reprezentanco, če bo na selektorjevem seznamu in ne bo igral za klub v končnici sezone. Tisti turnir bo tudi idealna priložnost za uveljavitev mlajših igralcev. Vemo, da ne bomo mogli računati na Anžeta Kopitarja in še koga. Tu se je tudi videlo, kako ekipi manjka izkušen vratar, kot je Robert Kristan. Seveda je jasno, da ni mogel biti v reprezentanci, če sploh ne igra. Imamo tako ozek izbor igralcev, da potrebujemo prav vsakega, ki je na ustrezni ravni,« pravi Rakovec.



Tri nove dvorane?



Izpad iz elitne divizije sicer ne bo povzročil finančnih pretresov v HZS. »Sponzorske pogodbe imamo vezane na olimpijski ciklus. Nastop na dveh OI zapored nas dviguje in drži med najbolj priljubljenimi športi pri nas. Če bi bili v Parizu uspešni, bi se zagotovo povečalo zanimanje za hokej med mladimi. Lažje bi prišli do dveh, treh novih dvoran, saj bi bila to dodatna spodbuda za vlagatelje, pa tudi mediji bi nas spremljali drugače. Trenutno se dogovarjamo za izgradnjo lednih dvoran v Grosuplju, Kranju, Radomljah, Velenju, Dolenjskih Toplicah in na Ptuju, kjer je interes lokalnih oblasti in imamo z njimi dobre stike. HZS se strateško pripravlja za izgradnjo treh dvoran. Radi bi poenotili zadeve glede dobavitelja, vzdrževanja, da se vse poceni. Hokejska dvorana je lahko rentabilna, če je zasedena 10 ur na dan,« je pojasnil Rakovec.



Odprto državno prvenstvo



Na dnevnem redu predsednika in generalnega sekretarja HZS Dejana Kontreca, ki je v soboto dobil drugega sina, je tudi snovanje državnega prvenstva v novi sezoni, saj mora to pridobiti veljavo in kredibilnost. »Verjamem, da bodo Olimpija in Jesenice igrale v alpski ligi, tako da bodo odigrale več derbijev, hkrati pa bodo lahko zaradi primernega urnika tekmovanja sodelovale v državnem prvenstvu. To bo odprtega tipa, saj smo povabili še tri hrvaške klube in dva srbska, možno je sodelovanje z Madžari in Italijani. Iščemo še glavnega sponzorja lige, ki bo s sodelovanjem Olimpije in Jesenic v rednem delu pridobila težo. Sicer dvomim, da bo liga EBEL še kdaj privlačna za naša kluba, saj postaja predraga tudi za Bolzano in nekatere avstrijske klube, ki ne morejo zagotoviti zadostnega proračuna. Alpska liga je primerna za vzgojo mladih igralcev, lahko pa pride prav tudi tistim, ki po sezonah v močnejših ligah končujejo kariero,« meni Matjaž Rakovec, ki je tabor slovenske reprezentance v Parizu zapustil za 24 ur, saj je opravil pogovor kot kandidat za predsednika upravnega odbora Športne loterije. »Predstavil sem jim nekatere predloge in vizijo vodenja, zavedam pa se, da gre pri izboru bolj za politično odločitev. Glavni favorit je bil Edvard Kolar, ki je bil tudi izbran za šefa Športne loterije.«