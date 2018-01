Še zdaj se spominja, kako je vsem odleglo

LJUBLJANA –Na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih, ki ga bo od jutri do nedelje gostil Oberstdorf, bodo ognjeni krst prestali kar štirje Slovenci; poleg novincev Tilna Bartola, Žige Jelarja in Anžeta Semeniča bo prvič na tem tekmovanju nastopil Domen Prevc. V prejšnji zimi naš najvišje uvrščeni skakalec je minulo soboto na letalnici v Bad Mitterndorfu oziroma Tauplitzu z 11. mestom dosegel svoj doslej najboljši rezultat v olimpijski sezoni 2017/18. Še več; na Kulmu je osvojil več kot trikrat več točk kot predtem na petih tekmah skupaj. Toda 18-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih je bil kljub temu po vrnitvi iz Avstrije precej samokritičen. »Ker po prvem poletu na Kulmu (233 m) nisem nadaljeval dobrih predstav, nisem najbolj zadovoljen s seboj. Še posebno v soboto me je grizlo, ker na tekmi nisem prikazal dobrega nastopa. Ko se zdaj ozrem nazaj, sem zaradi tega kar malo jezen nase,« je zaupal najmlajši od bratov Prevc in dodal, da tudi na treningih običajno najboljša skoka prikaže v prvih dveh poskusih, nakar se krivulja obrne navzdol in čez čas spet navzgor. Vesel pa je, da se forma dviguje. »Moji skoki sicer tehnično niso videti dosti bolje kot, denimo, pred mesecem dni, so pa rezultati boljši, kar potrjuje, da smo na pravi poti. Največje rezerve pri sebi vidim na odskočni mizi,« je pojasnil Domen. Ker zna v zraku nadomestiti marsikaj zamujenega pri odrivu, so preizkušnje na velikankah, na katerih najbolj uživa, zanj prišle kot naročene.

Možnosti za kolajno realne Glede možnosti Slovencev za osvojitev kolajne na nedeljski moštveni tekmi se je Domen Prevc strinjal, da so realne, a je v isti sapi opozoril, da morajo ostati na trdnih tleh. »Konec koncev so imeli naši skakalci tudi pred dvema letoma na Kulmu zelo realne možnosti za odličje, pa se jim je nato zalomilo. Zato je treba iti iz nastopa v nastop, slehernega izvesti čim bolje in potem bo rezultat prišel sam od sebe,« je poudaril Domen.



Do ravnine in s telemarkom

»Po dolgem času sem spet malo zadihal, vendar se zavedam, da to še ni to, česar sem sposoben. In ker vem, da lahko svoj nastop izvedem dosti bolje, se že prav veselim Oberstdorfa,« je dal Domen jasno vedeti, da že komaj čaka uradni trening in kvalifikacije na letalnici Heinija Klopferja ob 16. uri. Na tej napravi je lani uspešno opravil s svojimi prvimi poleti. Že v krstnem poskusu je premagal magično mejo 200 metrov (205 m), na tekmah pa je bil peti in sedmi. »Oberstdorf mi je ostal v lepem spominu in zelo dobro se spominjam slehernega poleta, še posebno prvega. Še zdaj imam pred očmi, kako sem tedaj zlezel na startno klop, kako sem preletel hrbtišče, kako me je spodaj čakal fizioterapevt Urban Jarc in kako so si po njem vsi oddahnili,« je podoživel najmlajši od bratov Prevc, ki pred začetkom 25. svetovnega prvenstva nima nobenih rezultatskih pričakovanj. »Upam le, da bom dobil priložnost poleteti v vseh štirih serijah, v katerih si želim predvsem uživati.« Na vprašanje, ali bi zdaj vzel, denimo, končno peto mesto, če bi mu ga kdo ponudil, je odvrnil, da bi podpisal zgolj za štiri odlične polete. Pa še to: ko si vizualizira skok, si zmeraj predstavlja, da ga odnese do ravnine in tam povrhu doskoči v telemark. »Nič se ne bi pritoževal, če bi se to enkrat tudi uresničilo,« je še v smehu sklenil Domen.