Še sami ne vedo, od kod preskok

LJUBLJANA – Da bodo norveški smučarski skakalci višino zaletišča na letalnici v Oberstdorfu narekovali tudi na ekipni preizkušnji, je bilo bolj ali manj jasno že po posamični tekmi, na kateri so se vsi štirje vikingi prebili med deveterico. Glede na to, v kakšni formi so novopečeni svetovni prvak Daniel Andre Tande & Co. pripotovali v Nemčijo, bi jim lahko le čudež preprečil ubranitev moštvene lovorike s Kulma '16. Če je bilo zlato že rezervirano za Norvežane, pa je bil boj za preostali kolajni, za kateri so ob Slovencih pred tekmo resno kandidirali tudi Nemci, Poljaki in Avstrijci, še povsem odprt. A je dal Jernej Damjan (212 m in 220 m), ki se je prvi od naših spustil po naletu, tekmecem že takoj jasno vedeti, da jih bo težko zriniti z zmagovalnega odra. Izkušeni Ljubljančan je s svojima poletoma le še potrdil, da je izvrsten moštveni igralec, na katerega se lahko slovenski selektor Goran Janus praviloma vselej zanese. »Vsaka kolajna ima svoj čar, toda starejši ko sem, več mi pomenijo takšni uspehi. Bolj se pač zavedam, kaj vse stoji za tem, koliko dela je bilo vloženega in koliko odrekanja je bilo potrebnega,« je Damjan, ki je bil že član naših bronastih ekip na nordijskih SP v Oberstdorfu '05 in Oslu '11 ter na SP v poletih v Vikersundu '12, primerjal med seboj dosedanja odličja. Ob tem je še ponovil, kar je v tej sezoni izrekel že večkrat; da namreč v vseh teh letih, odkar je v reprezentanci, v naši vrsti še ni bilo tako dobrega moštvenega duha.

Peter se je zahvalil fantom

Svoje prve članske snežinke se je predvčerajšnjim veselil Anže Semenič (207,5 m in 220,5 m), ki je prispeval celo največ točk k srebrni kolajni Slovenije. »Potem ko pri prvem nastopu še nisem tvegal vsega, sem šel pri drugem – ker sem vedel, da bo minilo kar nekaj časa, preden bomo spet leteli – na polno. Hvala bogu, da se mi je obrestovalo,« je razkril 24-letnik iz Zadrage v občini Naklo, ki je bil na ekipni preizkušnji peti najboljši posameznik za Nemcem Richardom Freitagom (221,5 m in 216,5 m), Norvežanoma Tandejem (224 m in 202,5 m) in Andreasom Stjernenom (231 m in 208 m) ter Poljakom Kamilom Stochom (209,5 m in 204 m). Za nekdanjega nemškega asa Svena Hannawalda, zdajšnjega strokovnega komentatorja pri Eurosportu, je bil sicer Semenič že pred posamično tekmo eden od tihih favoritov. Zelo pomembno vlogo je odigral tudi Domen Prevc (214 m in 216 m), ki je bil – točkovno – drugi najboljši Slovenec. Zanimivo, da je v nedeljski poskusni seriji (218 m) sploh prvič na tem SP premagal 200-metrsko znamko. »Še sam ne vem, kaj se mi je zgodilo čez noč, da sem bil toliko boljši. Spal sem slabo, zbudil pa sem se zgodaj. Res ne vem, kje se je zgodil preskok. Morda sem bil po poskusnem poletu malo bolj samozavesten in je vse skupaj steklo,« je 18-letni Gorenjec ugibal o nepisanem pravilu, po katerem skakalci, ko letijo daleč, ne vedo, zakaj jim gre tako dobro od nog in obratno. O tem bi imel veliko povedati tudi Domnov starejši brat Peter Prevc (202 m in 193 m), ki je – resda z nižjega zaletišča in v slabših razmerah – prispeval najmanj točk od Slovencev. »Ko sem preletel zeleno črto, je bilo na srečo vsega konec. Ne vem, kdaj sem bil nazadnje tako živčen in pozneje tako vesel,« se je fantom zahvalil Peter.