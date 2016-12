To se Petru Prevcu ni zgodilo že od leta 2014

ENGELBERG – Zapisali smo, da je sedemnajstletni Domen Prevc zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v švicarskem Engelbergu ter s četrto zmago v sezoni in karieri še povečal vodstvo v skupnem seštevku, kar je lepa popotnica pred prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic čez deset dni.

Jurij Tepeš je bil 27., Cene Prevc pa je delil 29. mesto. Branilec velikega kristalnega globusa in dosedanji rekorder skakalnice Peter Prevc je tekmo končal na 33. mestu (126,5 m, 120,7) in prvič po marcu 2014 v Trondheimu ostal brez finala, ki ga je zgrešil za pol točke. Finale je brez najstarejšega Prevca potekal prvič v zadnjih 68 tekmah. V drugi seriji ni nastopil še Nejc Dežman, ki je bil 43., Anže Lanišek pa je na 41. mesto kvalifikacij znova ostal brez tekme.

»Danes sem naredil zelo dober prvi skok, pri drugem pa nisem bil najbolj uspešen. Odriv se mi ni najbolje posrečil. O tem, da sem favorit pred novoletno turnejo, govorijo drugi, sam sem ostal isti fant, kot sem bil,« je v prvi izjavi po tekmi povedal Domen Prevc, ki je v soboto osvojil drugo mesto. Dosegel je triinšestdeseto posamično zmago za slovenske smučarske skoke. Član kranjskega Triglava si je priskakal četrto zmago v svetovnem pokalu v karieri in sezoni na že četrtem prizorišču (pred Engelbergom še Lillehammer, Klingenthal in Kuusamo). Njegov starejši brat Peter Prevc, zmagovalec novoletne turneje v prejšnji sezoni, z 21 zmagami prepričljivo vodi med Slovenci na seznamu slovenskih uspehov.

»Prvi skok je bil še posebej dober, sploh če ga primerjam z drugim, ki je bil slabši, a sem imel dobre razmere in se je dobro izšlo. Ko sem pristal, nisem vedel, da sem doskočil pri rekordu skakalnice, bil sem kar presenečen. Če so razmere dobre, bi se dalo skočiti še kakšen meter dlje,« je še dejal letošnji vladar svetovnega pokala. Obremenjeval pa se ni niti s potezami tekmecev, Norvežani so pred njegovim prvim skokom Tandeju na trenersko zahtevo znižali naletno mesto (slovenski trener Goran Janus te možnosti ni izkoristil): »O tem se z Goranom nisva pogovarjala pred tekmo. Zdaj, ko so Norvežani enkrat prestavili naletno mesto, se pa že igrajo? Pač so prestavili, mi se o tem nismo pogovarjali in izšlo se je čisto dobro.«

Zadovoljstva ni skrival trener Goran Janus: »Nisem samo zadovoljen, prav užival sem v tekmi. Nekako sem imel tudi željo, da bi popravil rekord skakalnice, kar mu je v prvi seriji tudi uspelo, nato pa še fantastičen drugi nastop in zato mu gredo vse čestitke, tako kot tudi Juriju in Cenetu.« Slovenski prvi mož stroke je dejal, da sam ni razmišljal o morebitnem znižanju zaletnega mesta za Domna. »Nisem razmišljal o tem. Videl sem, da je spodnji radius dobro urejen, željo je imel tudi Domen, tako da se je vse lepo izteklo. V finalnem skoku pa je Domen z nižjega zaletišča skakal na podlagi žirije in tudi mene. Če ne bi znižala žirija, bi znižanje zahteval jaz.«

Svetovni pokal se bo nadaljeval s prestižno novoletno turnejo in prvim prizoriščem štirih skakalnic; v Oberstdorfu bodo 29. decembra najprej kvalifikacije, dan pozneje pa še tekma.