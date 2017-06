Še igralci, trener in sponzorji

Če bo šlo vse po načrtih, bodo hokejisti ljubljanske Olimpije avgusta začeli priprave z moštvom, ki bo konkurenčno vsem ekipam v alpski ligi. Na včerajšnji redni letni skupščini HK Olimpija so potrdili sodelovanje v omenjenem tekmovanju. Predsednik kluba Tomaž Vnuk je že dan prej poskrbel za odmeven prihod vratarja Roberta Kristana, o čemer smo ekskluzivno poročali v Slovenskih novicah. »Kristana vsi dobro poznate, njegov motiv po uvrstitvi v olimpijsko reprezentanco je ogromen. Mi se bomo maksimalno potrudili, da mu omogo- čimo razmere za to,« je dejal Vnuk in še pojasnil: »Upam, da bomo do konca junija v glavnem sestavili konkurenčno moštvo za nastope v alpski ligi. To bo zmes izkušenih in mladih igralcev, tudi tistih, ki so se dobro odrezali v naši selekciji do 20 let in si zaslužijo priložnost na članski ravni. Trenerja še nimamo. Pogovarjali smo se tudi z Nikom Zupančičem, toda on bo prezaposlen z reprezentanco, ki jo čaka nastop na olimpijskih igrah in verjamem, da tudi vrnitev v elitno divizijo.« Pri Olimpiji tudi še čakajo na podpis pogodbe z generalnim sponzorjem (Slovenske železnice), ki bo ob Mestni občini Ljubljana največ prispeval v proračun. Ta naj bi znašal 550.000 evrov. Zmaji bodo priprave na novo sezono začeli 31. julija.