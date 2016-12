Sarrazin šokiral elito, Kranjec se še ne znajde

Že lep čas se trudijo, da bi tekmovanje alpskih smučarjev v svetovnem pokalu naredili privlačnejše tako za gledalce kot tudi tekmovalce. Tudi zato organizirajo paralelne tekme, tokratni paralelni veleslalom v Alta Badii je dobil 22-letni Francoz Cyprien Sarrazin, ki je v svoji sedmi tekmi v svetovnem pokalu prvič prišel med deseterico. V velikem finalu je celo brez palice (izgubil jo je na startu) premagal Švicarja Carla Janko. Norvežan Kjetil Jansrud je v malem finalu premagal rojaka Kristiana Leifa Haugena. Tudi Slovenija je imela svojega predstavnika. Po izvrstnem četrtem mestu na nedeljski tekmi so bili apetiti veliki. Žan Kranjec se je prebil v izločilne boje, potem ko je v prvem krogu izločil Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja. Ta je bil v prvem dvoboju diskvalificiran, v drugem pa je bil od Slovenca počasnejši za štiri stotinke sekunde. V osmini finala pa je bilo konec za Kranjca, ki ga je v dveh vožnjah izločil Francoz Mathieu Faivre, tako da je osvojil 13. mesto. Slabo se je pisalo tudi vodilnemu smučarju sezone Marcelu Hirscherju, ki je ponovil lanski dosežek – izpadel je v prvem krogu, prehitel ga je Francoz Steve Missiller.



»Na tej tekmi se za zdaj še ne znajdem najbolje. Sicer mi je uspelo priti v drugi krog, je pa bila na moji strani tudi sreča. A na koncu je bilo to solidno mesto. Za naprej pa bo treba za takšne tekme kakšne stvari še izboljšati. Dan poteka drugače, dopoldne je malo počitka, malo aktivacije, potem pa ven. Ves dan se pripravljaš na tekmo, tako da je drugače, kot če je tekma dopoldne,« je opisal Kranjec pripravo ter strnil občutke po končnem 9. mestu, ki mu je prineslo nove dragocene točke. »Se je pa videlo, da je to tekma za drugačne tipe smučarjev, ne za tipične veleslalomiste. Najboljši veleslalomisti na svetu so dokaj hitro šli domov. Je pa super, da je bil malo dlje na tekmi kot lani. Tekma je bila večerna, že zaradi tega je bilo drugače,« pa se je ponedeljkove tekme dotaknil Klemen Bergant, trener za tehnične panoge. Včeraj je Kranjec vadil slalom v Alta Badii, danes pa se seli v Madono di Campiglio, ki jutri gosti slalom. Poleg Žana bo na startu Štefan Hadalin.



Po treh urah odpovedali



Smolo pa so imeli organizatorji ženskega veleslaloma. Premočan veter je odpihnil preizkušnjo v francoskem Courchevelu. Prvo vožnjo so do startne številke 20 dvakrat prekinili, preložili, potem pa ob 12.30 odpovedali. Razmere so postali neregularne, na trenutke za smučarke tudi nevarne. Pred odpovedjo se je najbolje pisalo Italijanki Silviji Goggia, ki je vodila, za njo pa sta bili rojakinja Federica Brignone in Norvežanka Nina Loeseth. Ana Drev se v vetru ni znašla (14. mesto), Ilka Štuhec in Katarina Lavtar pa sploh nista nastopili. Usoda izvedbe te tekme še ni znana. Mednarodna smučarska zveza (FIS) namreč še ni določila nadomestnega dneva oziroma lokacije.