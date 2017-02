Saporo med najljubšimi prizorišči Petra Prevca

Slovenski skakalni as Peter Prevc je potrpežljivo čakal in v soboto vendarle dočakal prvo zmago v predolimpijski sezoni 2016/17, po kateri se mu je – to je bilo vidno od daleč – s pleč odvalila velikanska skala.



Pot k podvigu si je tlakoval z imenitnim prvim skokom (143 m), le pol metra krajšim od rekorda naprave Okurajama, ki ga je lani dosegel Norvežan Anders Fannemel. Toda 24-letni skakalec kranjskega Triglava kljub največji doseženi daljavi ni vodil po uvodni seriji. Zaradi slabšega doskoka je namreč prejel nižje ocene za slog (od 16 do 17,5), za nameček je imel večji odbitek točk zaradi ugodne(jše)ga vetra (– 18), tako da je bil tretji z majhnim zaostankom za prvouvrščenim Poljakom Maciejem Kotom (139 m) in drugouvrščenim Nemcem Andreasom Wellingerjem (139 m).



V finalu je bil najstarejši od bratov Prevc v slabših razmerah (– 4,6) krajši za devet metrov, vendar je v seštevku prejel več točk kot za prvi poskus in uspešno odbil napad Avstrijca Stefana Krafta (137 in 139 m). Wellinger je po 130-metrskem skoku zdrsnil na končno četrto mesto, Kot pa je potegnil do 138 metrov in – tako kakor Peter – nestrpno pogledoval proti semaforju rezultatov, na katerem se je pred njunima priimkoma izpisala št. 1.



Navdušenje obeh je bilo nepopisno; 25-letni Poljak je sploh prvič okusil slast zmage v svetovnem pokalu (»Upam, da ne tudi zadnjič!«), leto mlajši Gorenjec pa se je na najvišjo stopnico med elito zavihtel po skoraj letu dni. Pred tem je prvo mesto osvojil na lanskem nepozabnem finalu v Planici.



Lepo je bilo spet slišati Zdravljico



»Zares sem vesel, da se je razpletlo, kot se je. Toliko bolj, ker je minilo kar nekaj časa, odkar sem stal na podiju,« je bil dobre volje Prevc, ki je priznal, da je moral najprej predelati slab skok iz poskusne serije, v kateri je pristal pri 115 metrih. Za primerjavo: Kraft je malo za njim odjadral celo do 145 metrov!



Ker je Peter vedel, kaj mora spremeniti, je natanko to tudi storil in pri prvem skoku postavil temelje za zmago, že četrto v Saporu (vse je – zanimivo – dosegel na tamkajšnjih sobotnih tekmah) in skupno 22. v svetovnem pokalu, s katero se je na desetem mestu večne lestvice izenačil s poškodovanim Nemcem Severinom Freundom.



»Lepo je bilo spet slišati himno v svojo čast,« je še dejal najboljši slovenski športnik. V finale prve japonske preizkušnje sta se uvrstila tudi oba Anžeta – Lanišek (121,5 in 113 m) je tekmo končal na 24., Semenič (118 in 116,5 m) pa na 26. mestu.



Jurij Tepeš (117,5 m/31.) je bil prekratek za pičlo desetinko točke, več pa so zaostali Cene Prevc (110,5 m/44.), Jernej Damjan (110,5 m/47.) in Domen Prevc (97 m), ki v prvih dveh dneh po besedah glavnega trenerja Gorana Janusa na Okurajami ni prikazal ničesar.



Potem ko je bil na sobotni preizkušnji zadnji – petdeseti, se je najmlajši in v tej sezoni najboljši slovenski skakalec včeraj s skokoma, dolgima 120 in 119 metrov, vendarle dokopal do nekaj točk z 20. mestom. V drugo serijo se je prebil tudi Damjan (118,5 m in 114,5/24.), najvišje od naših pa se je vnovič zavihtel najstarejši od bratov Prevc (132 in 138 m). S tretjim dosežkom finala je z devetega mesta skočil na šesto.



»Glede na to, da so imeli drugi ogromno težav z razmerami, sem zelo zadovoljen s tem, kako sem jo odnesel. Saporo zapuščam zelo vesel, če na grobo pogledamo statistiko, je to prizorišče pri meni zdaj kar na prvem mestu,« je ocenil Peter.



S šesto zmago v sezoni in skupno 21. v svetovnem pokalu se je na vrhu skupne razvrstitve utrdil Poljak Kamil Stoch (137,5 in 140 m), ki se je tako odkupil za sobotni spodrsljaj, ko je bil šele osemnajsti. Na odru za najboljše sta mu družbo delala še drugouvrščeni Wellinger (140,5 in 132 m) in vnovič tretjeuvrščeni Kraft (132 in 144 m), ki je v drugi seriji izenačil nov rekord skakalnice Poljaka Kota, doseženega v kvalifikacijah.



Naslednji preizkušnji za svetovni pokal bosta že v sredo in četrtek v Pjongčangu, ki bo prihodnje leto gostil zimske olimpijske igre.



Dežman vodi v celinskem pokalu

Nejc Dežman je s tretjo zaporedno zmago v celinskem pokalu, ki jo je v soboto slavil v Brotterodeju (HS-117), storil velik korak k sedmi slovenski prenosljivi vstopnici za nastope med elito v zadnjem ciklusu sezone od Osla (11. marca) do vključno Planice (med 24. in 26. marcem). Uspeh 24-letnega Kranjčana je dopolnil drugouvrščeni Miran Zupančič, med deseterico pa se je prebil tudi Jaka Hvala (6.), do točk sta se dokopala še Rok Justin (26.) in Matjaž Pungertar (30.). Na drugi tekmi v osrčju Nemčije je moral Dežman premoč priznati zgolj domačemu skakalcu Felixu Hofmannu, z drugim mestom pa je prevzel vodstvo v skupnem seštevku celinskega pokala. Hvala je bil včeraj peti, Zupančič deveti, Žiga Jelar pa je zasedel 13. mesto.