S samozavestjo lažje na vrh

Šest slovenskih biatloncev in dve biatlonki so odpotovali na sklepne priprave na Švedsko, kjer se bo 27. novembra v Östersundu začela nova sezona svetovnega pokala. Že naslednja postaja po Skandinaviji bo Pokljuka, na Rudnem polju se bo biatloniralo od 9. do 11. decembra. Slovenska biatlonska reprezentanca gre v naslednjo sezono z novimi dresi, rumene bodo zamenjali zeleno-beli, torej barve določa splošni trend slovenske prepoznavnosti. Slovenci so za novo sezono vadili z dvema trenerjema; glavni Tomaš Kos je vodil Jakova Faka, Klemna Bauerja, Roka Tršana, Tejo Gregorin in Anjo Eržen, Miha Podgornik pa Lenarta Oblaka, Miho Dovžana in Mitjo Drinovca. Skupini sta vadili skupaj, a z različnim programom. Vodja biatlonske panoge Janez Ožbolt vidi dva vrhunca sezone, seveda Pokljuko in nato februarsko svetovno prvenstvo v avstrijskem Hochfilznu. Konkretno je cilje označil takole: skupno v svetovnem pokalu je želja en tekmovalec do 10. mesta, en do 30., drugi štirje fantje naj bi prišli do točk svetovnega pokala. V pokalu narodov je cilj mesto do 12., pri ženskah do 22. Pri dekletih je cilj ena slovenska biatlonka do 25. mesta skupno, dve pa s točkami. Pri moški štafeti, ženski (dopolnjevali jo bosta mladinki Urška Poje in Tina Mlakar) in mešani bi bila zaželena uvrstitev okoli 10. mesta, mešana štafeta je zmožna priti tudi med deset oziroma po idealnem scenariju na stopničke.



Tomaš Kos pa pravi: »O ciljih ne bi govoril, vsak ima namreč osebne. V pripravah pa smo storili vse, da bi jih uresničili. Vsi biatlonci imajo tisto pripravljenost, ki je za ta čas primerna. V sezono stopamo optimistično.« Miha Podgornik je navrgel, da svojim fantom želi uvrstitev, ki bi omogočale nastop na zasledovalni tekmi in mesta med dobitniki točk svetovnega pokala.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.