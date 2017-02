S popravljenim čevljem do zmagovalnega odra

Od Hinzenbacha so si obetale več



Slovenske smučarske skakalke so brez Eme Klinec in Nike Križnar, ki sta se pred dnevi na mladinskem SP v Park Cityju izkazali z 2. in 3. mestom ter povrhu skupaj z Jernejo Brecl in Katro Komar osvojili še srebrno kolajno na ekipni tekmi, tudi na prireditvi za svetovni pokal v Hinzenbachu iztržile manj od (svojih) pričakovanj in sposobnosti. V soboto je bila prvič v sezoni naša najvišje uvrščena tekmovalka Špela Rogelj, ki je z 8. mesta po uvodni seriji zdrsnila na končno dvanajsto – tik pred Majo Vtič. Urša Bogataj je zasedla 20. mesto. Na včerajšnji preizkušnji je bila najboljša Slovenka Vtičeva, ki je pristala na robu deseterice, Rogljeva je zasedla 14., Bogatajeva pa 16. mesto. Eva Logar (31. in 32.) je bila obakrat prekratka za finale. Z vsemi tekmicami je obakrat opravila japonska zvezdnica Sara Takanaši, ki je z 51. in 52. zmago v svetovnem pokalu storila nova koraka k četrtemu velikemu kristalnemu globusu. Ob idealnem razpletu bi si ga lahko zagotovila že konec tega tedna na prazniku ženskih skokov na Ljubnem.

Upi do pete ekipne lovorike



Potem ko so na posamični tekmi na mladinskem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Park Cityju ostali brez kolajne, so slovenski skakalci Tilen Bartol, Žiga Jelar, Aljaž Osterc in Bor Pavlovčič na razburljivi ekipni preizkušnji v dvoboju za zlato kolajno za 3,3 točke ugnali Nemce. To je peta moštvena lovorika naših upov na tem tekmovanju po letih 1997, 2005, 2007 in 2013.