S pomočjo črnega petka skočila na smukaški vrh

LAKE LOUIS – Minuli dnevi bodo z velikimi črkami zapisani v smučarske anale, za to je poskrbela Ilka Štuhec z dvema odmevnima smukaškima zmagama v svetovnem pokalu, ki ju je zaokrožila s petim mestom v superveleslalomu. »Prva zmaga je posebna, dolgo sem jo čakala. Zato sem se v petek počutila zelo evforično in posebno,« so bile prve besede Ilke, ki je sinoči prispela v Evropo, tal se je dotaknila na zagrebškem letališču. »Jasno je, da smo vse poletje delali dobro. Vedela sem, da sem dobro pripravljena. To je bilo treba pokazati na tekmi, to pa je druga zgodba. Lažje mi je bilo, ker sem si že na startu zamislila svojo idealno vožnjo. Ob prihodu v cilj sem zagledala zeleno enico in se počutila noro,« je nadaljeval Štuhčeva, ki je priznala, da je bila olajševalna okoliščina dobro poznavanje terena. »Ker je v Lake Louisu po navadi prvi smuk sezone, tu naredimo tri treninge, to mi je pomagalo,« je pojasnila Ilka.

