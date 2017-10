Rumeno majico si želi tudi pozimi

BLED – Ko je Anže Lanišek, 21-letni smučarski skakalec iz Domžal, v formi in zdrav, se lahko povsem enakovredno kosa tudi z največjimi asi. Prejšnji mesec je v Čajkovskem slavil prvi zmagi med svetovno elito, ki je bila resda okrnjena, toda s skoki, ki jih je kazal v Rusiji, še posebno tistim rekordnim na srednji skakalnici (109,5 m), bi bil trd oreh za vsakogar. Zagotovo tudi za v minulih mesecih nepremagljivega Poljaka Dawida Kubackega, ki si je prepričljivo priskakal lovoriko v letošnji veliki nagradi Mednarodne smučarske zveze (FIS). Lanišek je na koncu v skupni razvrstitvi osvojil odlično drugo mesto. »Da sem bil najboljši Slovenec, mi po eni strani seveda godi, po drugi pa bi si želel, da bi bili tudi ekipno najmočnejši in da bi enkrat posegli po skupni zmagi v pokalu narodov. Zato upam, da se bomo vsi pravočasno sestavili in v zimo startali kar najbolje pripravljeni,« si je zaželel Žaba, kakor se glasi njegov vzdevek. Zaradi zadnjih dveh preizkušenj v Hinzenbachu (12.) in Klingenthalu (39.), ki se mu nista izšli po načrtih, ni bil pretirano razočaran, ker je že predtem uresničil svoje določene cilje. »Da sem oblekel rumeno majico, je bila nova dragocena izkušnja. Bilo je dobrodošlo, da sem jo osvojil že poleti in se navadil na pritisk oziroma odgovornost, ki jo prinaša s seboj. To je pač največ, kar lahko osvojiš v tem obdobju, zaradi nje so vse oči toliko bolj uprte vate. Upam, da si jo bom enkrat izbojeval tudi pozimi,« je dal jasno vedeti, kam bo meril na snegu. Za prihodnje tedne si želi predvsem, da bi bil zdrav. Kako je to pomembno, je na lastnem telesu občutil tudi v Hinzenbachu, kamor zaradi bolezni ni odpotoval stoodstotno pripravljen. Verjetno je tudi zaradi tega pri tamkajšnjem prvem skoku neprijetno padel po pristanku. »Že takoj po odskoku sem vedel, da me bo odneslo proti drugi rdeči črti, malce sem se že ustrašil, da bo šlo predaleč in da noge, ki zaradi bolezni niso bile najbolj močne, ne bodo zdržale pritiska. Zaradi tega je bilo telo malo v krču. Če bi bil popolnoma zdrav, bi, prepričan sem, vztrajal do konca, kot sem v Čajkovskem, kjer sem za šest metrov preskočil rekord in povrhu pristal v telemark. Tokrat me je po doskoku potegnilo naprej, zaradi česar sem padel in pri tem prejel močan udarec v koleno. Vse to se sešteva in končni rezultat je bil, kakršen je pač bil,« je pojasnil član SSK Mengeš, ki bo med glavnimi kandidati za zmagoslavje na nedeljskem državnem prvenstvu v Kranju.



Stoodstotno zaupa Slatnarju Na vprašanje, kako komentira menjavo smuči reprezentančnega kolega Petra Prevca, je Lanišek odvrnil: »To je njegova osebna odločitev, jaz pa na menjavo nisem pomislil niti za hip, ker stoodstotno zaupam Slatnarjevim smučem.«