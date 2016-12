Roki pozabil položiti ob telo

KLINGENTHAL, RUKA – Dejstva so dejstva, Domen Prevc je od treh posamičnih preizkušenj smučarjev skakalcev v letošnji sezoni svetovnega pokala dobil dve, po uvodni tekmi v Ruki je zmagal še v Klingenthalu, in tako je 17-letni najstnik že za uvod udaril močan pečat letošnji zimi. Z zadnjo zmago v nekdanji Nemški demokratični republiki je od Severina Freunda spet prevzel rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu, branil pa jo bo na dveh preizkušnjah ta konec tedna v Lillehammerju. Zadnji osvajalec skupnega seštevka svetovnega pokala Peter Prevc je na Saškem končal na 22. mestu, zanj glavni trener Goran Janus pravi, da je treba biti le miren in strpen in zagotovo bo starejši od bratov Prevc v nadaljevanju zime ravnal v slogu Imperij vrača udarec. »Moji zmagi sta plod trdega dela. V Klingenthalu je bila konkurenca res veliko bolj izenačena, kot je bilo to v Ruki. Če si bil na Finskem še lahko nekako povprečen, si v Nemčiji s podobnimi skoki kot v Ruki že padel ven. V Klingenthalu so mi dobri skoki uspevali že od začetka in nekako se mi je izšlo, da sem bil vseskozi pri vrhu. Zato sem tudi po prvi seriji vedel, da se bo nekaj iz tega še lahko izvleklo. V finalu pa se nisem ustrašil, roki sem pozabil položiti ob telo. To bi mi v drugem delu leta prineslo še kar dosti metrov. V tistem delu letenja sem se zelo zasekiral, ko sem smučki enkrat dobil gor, pa sem se le še boril in potem hitro padel dol. Slabšega skoka na ekipni tekmi še nisem pozabil, ker se modri iz napak veliko naučijo. Res ni šel v pozabo, malce me še črviči v glavi. Izhajamo od tam, kjer so pač rezerve, kaj prinese največ metrov. Ko to popravimo, pridejo metri,« je pomodroval Domen Prevc. »Ne razmišljam o tem, ali imam rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu ali ne. V Lillehammerju bom dobil novo in tudi skočil bom z njo. Če bi imel še eno skrb, da bi moral še majico prinesti tja, potem bi v glavi imel res že preveč stvari. Skakalnica in vse v Lillehammerju pa mi je zelo všeč,« Domen že hvali norveško organiziranost.



Občutki so temelj



Glavni trener slovenskih skakalcev Goran Janus prav tako ni mogel skrivati veselja, svetovno konkurenco namreč napada s kar dvema vrhunskima Prevcema. »Ne le super, to je odlično! Tekma je bila zelo napeta, na koncu smo vsi trenerji na tribuni gledali proti televizijskemu ekranu, saj so bile točkovne razlike izjemno majhne. Seveda sem vesel!« Glede finalnega skoka najmlajšega od bratov Prevc je potrdil Domnove besede, da je roki preprosto pozabil položiti ob telo. »Domen je prav povedal, to se mu večkrat dogaja tudi na treningu, tako da to ni za nas ničesar novega. Bistveno je, da je skok izvlekel in pristal v lepem telemarku.« Janus je seveda nekaj besed namenil tudi o videnem pri skokih Petra Prevca. »Pri njem bo preprosto treba biti potrpežljiv. Skoki temeljijo na občutkih, in če nimaš skokov, je težko kaj storiti.« Slovenski skakalci so včeraj opravili še trening v Klingenthalu, odšli domov, v četrtek pa se bodo odpravili proti Lillehammerju. V Planici v teh dneh ne bodo trenirali, saj velika skakalnica še ni pripravljena. »Opravili bomo dva lažja kondicijska treninga in to je vse,« je razložil Goran Janus.