Robert Kranjec do nove zmage

SAPPORO – Slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec je na celinskem pokalu v Sapporu dobil še drugo tekmo v treh dneh. Tokrat je zmagal na veliki skakalnici, družbo na zmagovalnem odru mu je z drugim mestom delal še Nejc Dežman, ki je s tem osvojil sedmo kvoto Slovenije v naslednji periodi svetovnega pokala.



Kranjec je na 15. tekmi sezone v celinskem pokalu z odličnim finalnim skokom, dolgim 140 metrov, še drugič v treh dneh ugnal vso konkurenco, potem ko je bil po prvi seriji deveti. Na koncu je zbral 236,7 točke, le desetinko več od vodilnega po prvi seriji, Dežmana, ki je z današnjim drugim mestom obenem prevzel skupno vodstvo v celinskem pokalu, za nameček pa je Sloveniji priboril dodatno mesto za tekme svetovnega pokala prihodnji konec tedna v Willingenu in marca v Lahtiju.



Točke so od Slovencev osvojili še Anže Lanišek na 14. mestu, Tomaž Naglič na 20. in Rok Tarman na 28.