Risi verjamejo v zmago

Po uvodnih dveh tekmah svetovnega prvenstva sta strelsko najučinkovitejša slovenska igralca Jan Muršak in Jan Urbas, ki sta dosegla po dva zadetka. Po en gol sta prispevala Robert Sabolič (ima še dve podaji) in Žiga Jeglič. Z dvema asistencama se lahko pohvali branilec Aleš Kranjc.



Kapetan Muršak pred obračunom z Norvežani, ki so doslej premagali Francoze (3:2) in izgubili s Švicarji (0:3), napoveduje: »Upam, da bo naša tretja tekma boljša kot zadnja. Sicer nasprotnik ne bo tako zahteven, kot je Kanada, a nas čaka težka tekma tudi proti Norveški. Ne vem, ali imamo kakšne prednosti v primerjavi z njimi, a vseeno verjamem, da imamo možnosti za zmago. Če bomo stopili skupaj, če se bomo borili tako, kot znamo, jih lahko premagamo. Za zdaj na tem turnirju še nismo pokazali popolne igre, čeprav smo proti Švici iztržili točko. Naša reprezentanca je običajno prava, ko gre zares, ko je to treba. Upam, da bomo presenetili nasprotnike.«



Tudi Urbas je poudaril težo današnjega dvoboja: »Definitivno je to zelo pomembna tekma, tega se zelo dobro zavedamo. Po dnevu počitka in regeneracije bomo dobro pripravljeni in sveži za obračun z Norveško. Manjkala nam bosta Jeglič in Pance, a moramo tudi v tem položaju iztržiti največ. Dokazati moramo, da ju lahko drugi dobro nadomestimo.« Na prvi gol Roka Tičarja (ima eno asistenco) še čakamo, prvi center risov pred obračunom s Skandinavci pravi: »Norvežani so zelo dobri drsalci, igrajo zelo trdo. Iz preteklosti vemo, da so nam povzročali preglavice. Od prve minute moramo igrati čim bolj preprosto, čim večkrat moramo plošček spraviti za njihov hrbet, ga zadržati v napadalni tretjini, tam poskusiti z ustvarjalno igro in čim več streljati ter zadeti.«