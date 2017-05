Risi v Parizu presenetili Švico in prejeli lekcijo od Kanade

PARIZ – Po dveh tekmah na svetovnem prvenstvu elitne divizije imajo slovenski hokejisti na svojem računu eno točko iz dvoboja s Švico, ki so ga izgubili po kazenskih strelih (4:5). V drugem dvoboju so pričakovano izgubili proti svetovnim in olimpijskim prvakom Kanadčanom (2:7). A risi so že pred prvo tekmo ostali brez napadalca Žige Panceta, ki si je na treningu nesrečno poškodoval gleženj, po obračunu pa je kazen prepovedi igranja na dveh tekmah prejel Žiga Jeglič (glej okvirček). Selektor Nik Zupančič ne glede na hendikep skupaj z varovanci z optimizmom pričakuje jutrišnji dvoboj z Norveško. Ta prav tako spada v krog reprezentanc, ki naj bi se v pariški skupini B borile za obstanek v elitni diviziji ob Sloveniji, Belorusiji in Franciji.



Lekcija prvakov



»Kanada igra najbolj enostaven hokej na svetu. Prav nič se ne matrajo, brez zadržka pošljejo plošček v ograjo ali v zrak proti srednji tretjini. Vse je zelo enostavno ob njihovem hitrem drsanju, v zaključku akcij pa so vselej nevarni kot kobre. Pustiš jim samo malo prostora, pa je plošček že v mreži. V tem so najboljši na svetu,« nam je že pred dvobojem s svetovnimi in olimpijskimi prvaki povedal Zupančič.

