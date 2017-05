Risi spet zaspali v uvodu za pozabo

PARIZ – Tudi v tekmi 3. kroga skupine B na svetovnem prvenstvu elitne divizije so slovenski hokejisti ostali praznih rok po porazu z Norveško – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1). Selektorju Niku Zupančiču se ni izšel izbor vratarja niti sestava udarne trojke (Robertu Saboliču in Roku Tičarju je priključil kapetana Jana Muršaka) v odsotnosti kaznovanega Žige Jegliča. Slovenija, ki je doslej osvojila točko v uvodnem dvoboju s Švico, se bo danes ob 20.15 pomerila z velesilo Finsko, potem sledijo še obračuni s Češko, Belorusijo in Francijo.



Selektor je tokrat v vratih dal prednost Matiji Pintariču pred Gašperjem Krošljem. Risi imajo kronično težavo, saj so tretjič zapored zelo mlačno vstopili v tekmo. Norvežani so vse od začetka potrjevali svojo neustrašno in agresivno držo. Slovenci so prelahko izgubljali plošček, ga celo podajali tekmecem na palice, v obrambi pa so bili poudarjeno neodločni in nepovezani. Kazen je prišla že v 6. minuti z zadetkom Mathisa Olimba ob zaspani obrambi s sončne strani Alp. Sledil je power-play za Slovenijo, a skoraj ni bilo zaznati, da so imeli risi dve minuti igralca več na ledu. Razigrani Skandinavci so do prvega odmora zadeli še dvakrat, Ken Andre Olimb v 15., Kristian Forsberg pa v 29. minuti. Razmerje v strelih je bilo 11:6 za Norveško.



Zupančič je v drugi tretjini pretresenega Pintariča, ki je zbral osem obramb, zamenjal s Krošljem. Risi so se še naprej mučili, unovčili niso nobene od dveh številčnih prednosti v drugi tretjini, res pa je tudi, da so ohranili svojo mrežo nedotaknjeno, ko so imeli igralca več na ledu vikingi. Takrat je Jan Urbas celo zapravil priložnost za zadetek. A v 39. minuti je izključitev Roka Tičarja s sprehodom skozi slovensko obrambo kaznoval Aleksander Reichenberger. Petnajst sekund pred zvokom sirene smo le zaslišali Golico v dvorani Bercy. S strelom z razdalje je zadetek dosegel Robert Sabolič.



Tretja tretjina je bila tako rekoč obdobje obveznega preživljanja časa na ledeni ploskvi in navijaškega trpljenja na tribunah, saj severnjaki Slovencem niso dopustili takšnega zasuka, kakršen jim je uspel v obračunu s Švico. Zupančičevi izbranci so imeli celo dvakrat po dve minuti igralca več na ledu (v vsej tekmi petkrat, Norvežani pa trikrat), a so bili v teh obdobjih bolj nevarni sebi kot tekmecem. Zadnji žebelj v slovensko krsto je zabil Patrick Thoresen v zadnji minuti mučne tekme. Končno razmerje v strelih je bilo 23:16 v korist Norvežanov, ki računajo na uvrstitev v četrtfinale, nekaj deset slovenskih navijačev iz Bercyja pa na boljše čase risov v Parizu.

Fasel tudi o Jegliču



Mnenje o aktualnem dogajanju je včeraj z novinarji delil predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF) Rene Fasel, 67-letni Švicar, ki je na čelu te organizacije že 23 let. Govoril je tudi o prepovedi igranja dveh tekem za Žigo Jegliča, ki je z drsalko brcnil Švicarja Thomasa Rufenachta. Mnogi so pričakovali strožjo kazen, a je Fasel pojasnil, da je bil v sedmerici članov disciplinske komisije le eden za kazen štirih tekem prepovedi igranja, drugi pa za eno ali dve. Fasel je med drugim sporočil, da bo na 64 tekmah okrog 500.000 obiskovalcev. Obisk tekem v Kölnu je zelo dober, v Parizu pač ne. Dvorana Bercy s 14.500 sedeži ni bila polna še na nobeni tekmi. Kljub slabim obetom Fasel še vedno upa, da se mu bo uspelo dogovoriti z vodstvom lige NHL za nastop asov iz njihovih klubov na olimpijskih igrah v Pjongčangu. Na vprašanje Slovenskih novic je vodstvo IIHF predstavilo tudi pogled na projekt evropskega prvenstva, s katerim se za zaprtimi vrati že dlje ubada. Podrobneje o tem v jutrišnji izdaji našega časopisa.